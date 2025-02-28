Азербайджанский школьник завоевал золотую медаль на международной олимпиаде по программированию

Азербайджанская сборная продолжает успешно представлять страну на международных соревнованиях по программированию. В этом месяце в Румынии состоялась олимпиада по программированию InfO(1)Cup, в которой приняли участие 166 школьников из 18 стран. Азербайджанские школьники подключились к соревнованию в онлайн-формате и продемонстрировали высокие результаты.

Ученику 10-го класса средней школы №157 города Баку Гасану Велиеву удалось завоевать золотую медаль. Серебряную медаль получил Ахмед Ганбарлы, ученик Бакинского Турецкого лицея «Анадолу», а бронзовую награду завоевала Рахидил Байрамлы, учащийся 10-го класса Бакинского лицея с физико-математическим и информатическим уклоном.

Напомним, что с 2017 года программа подготовки к международным олимпиадам по информатике реализуется при поддержке Azercell в партнерстве с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Институтом образования. За это время школьники из регионов и столичных школ нашей страны завоевали в общей сложности 90 медалей на различных соревнованиях по программированию в разных возрастных категориях.