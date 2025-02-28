MWC 2025: Инновации для роста вовлеченности и эффективности в телеком-бизнесе

Сегодня, в условиях высокой конкуренции в сферах телекома и цифровых сервисов, компании ищут эффективные способы привлечения, удержания и вовлечения клиентов. Одними из самых эффективных инструментов становятся геймификация и программы вознаграждений, благодаря которым можно не только повысить интерес пользователей, но и укрепить их лояльность.

На MWC 2025 в Барселоне QazCode представит инновационные решения в геймификации и программ лояльности, адаптированные для различных сфер. Такие технологии помогают бизнесу выстраивать более прочные взаимоотношения с клиентами, увеличивать их вовлечение и укреплять свои позиции на рынке.

Геймификация как простой способ повысить лояльность

Глобальный рынок геймификации стремительно растет. Так, согласно прогнозам , с $9,1 млрд в 2020 году его объем достигнет $30,7 млрд к 2025 году. Уже сегодня 70% крупнейших компаний по всему миру используют игровые подходы для повышения вовлеченности клиентов. Исследования также показывают, что продукты с продуманным дизайном взаимодействия удерживают пользователей в три раза лучше, чем те, где применяется только базовая геймификация.

Использование геймификации помогает повысить вовлеченность пользователей на 25% и больше, мотивируя их чаще взаимодействовать с сервисом. Это снижает уровень оттока, способствует росту лояльности клиентов и положительно влияет на финансовые показатели компании.

Кейс: как геймификация помогает бизнесу расти

QazCode, как один из ведущих разработчиков решений для телеком и IT-сектора, успешно внедряет геймификацию на рынках СНГ. В Казахстане внедрение игровых механик в суперапп «Janymda» (ранее «Мой Beeline») вывело игры на второе место по популярности после телеком-услуг, а каждый пятый пользователь стал активным геймером.

Эти результаты наглядно демонстрируют, что геймификация не только повышает вовлеченность и удержание клиентов, но и играет важную роль в формировании позитивного восприятия бренда. Кроме того, она способствует как прямому, так и косвенному росту доходов: уровень удержания пользователей, активно взаимодействующих с игровыми и бонусными механиками, на 25% выше, чем у тех, кто не использует эти функции.

Понимая стратегическую ценность геймификации, QazCode создала собственную команду разработчиков, которая, в свою очередь, создала игровую платформу, портфель игр и сервисов. Однако на других рынках, таких как Украина и Кыргызстан, внедрение геймификации потребовало серьезной адаптации к локальному контексту. Компания учитывала культурные различия, поведение пользователей и рыночные тренды, чтобы предложить наиболее актуальные и эффективные механики для вовлечения аудитории.

Еще одной значимой возможностью, которую геймификация предоставляет бизнесу, является система вознаграждений. В условиях снижения эффективности традиционных каналов коммуникации и расширения продуктовых линеек сервис-провайдеров компании ищут новые способы привлечения и удержания клиентов.

Система вознаграждений позволяет пользователям выполнять различные задания и получать бонусы или другие награды. Это не только стимулирует активность, но и укрепляет их эмоциональную связь с брендом, мотивируя к повторному использованию сервиса. Например, в Казахстане внедрение системы вознаграждений в супераппе «Janymda» органично увеличило вовлеченность пользователей и привело к росту дохода на одного клиента (ARPU) на 7%.

«Наш опыт работы в странах СНГ дал нам четкое понимание того, насколько важно учитывать культурные и экономические особенности пользователей при внедрении геймификации и систем вознаграждений. Мы уверены, что наши решения могут быть адаптированы под потребности различных рынков. Например, на западных рынках может быть востребована более сложная система взаимодействия с пользователями, в то время как в странах Ближнего Востока ключевую роль будут играть определенные ценности и привычки. Мы готовы предложить гибкие решения, которые смогут удовлетворить потребности клиентов в любой стране», — отметил Алексей Шаравар, CEO QazCode.

Компания уже успешно реализовала проекты в Центральной Азии, Европе и на Ближнем Востоке и продолжает масштабировать свое присутствие на международных рынках. Участие в MWC 2025 в Барселоне (стенд 6F12) станет уникальной возможностью для обмена опытом и обсуждения передовых технологий в области геймификации и программ лояльности.

О компании QazCode

QazCode — это ИТ-компания и эксклюзивный цифровой партнер Beeline Казахстан. Компания является частью группы VEON, акции которой котируются на фондовой бирже NASDAQ. Компания насчитывает более 750 сотрудников и имеет 8 лет опыта в разработке программного обеспечения для телекоммуникационного и ИТ-рынков, с глубоким пониманием бизнеса и технологий. Портфель решений включает разработку частных крупных языковых моделей (LLM) с акцентом на безопасность данных, разработку игр и систем вознаграждений, оптимизацию процессов с помощью методологии Agile, реализацию систем поддержки бизнеса (BSS) полного цикла, а также ИТ-аутсорсинг для эффективной разработки продуктов, расширения команд и управления проектами, что помогает ускорить выход на рынок.

О компании VEON

VEON — цифровой оператор, предоставляющий конвергентную связь и цифровые услуги почти 160 млн клиентов. Работая в шести странах, где проживает более 7% населения мира — Пакистане, Украине, Бангладеш, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане — VEON преобразует жизнь людей с помощью технологических услуг, которые расширяют возможности человека и способствуют экономическому росту. Штаб-квартира VEON находится в Дубай.