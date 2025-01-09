Samsung показал OLED-мониторы 4-го поколения

Компания Samsung на выставке CES 2025 представила новые OLED мониторы 2025 года — Smart Monitor, Odyssey Gaming Monitor и ViewFinity Monitor. Все новинки поступят в продажу в текущем году.

Samsung Smart Monitor M9. Новинка получила 32-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 4K и частотой 165 Hz. Есть сертификат VESA DisplayHDR True Black 400. Монитор работает под управлением Tizen OS Home и поэтому может функционировать даже без подключения к ПК.

Устройство получило функции искусственного интеллекта, которые помогают добиться высокого качества изображения за счет адаптации картинки под выводимый материал. Функция AI Picture Optimizer настраивает изображение с помощью ИИ в зависимости от типа контента. Это могут быть игры, просмотр видео или рабочее ПО, в соответствии с этим система подстраивает параметры изображения. Функция AI Upscaling Pro при помощи нейросетей обрабатывает изображение низкого качества и увеличивает картинку до 4K Она доступна только во встроенном приложении Smart TV и Gaming Hub в режиме PQ Priority Mode.

Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) и Odyssey OLED G8 (G81SF). Старшая модель позиционируется производителем как первый в мире 27-дюймовый игровой OLED-монитор с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 240 Hz. Версия G6 тоже получила 27-дюймовую OLED-матрицу, но с разрешением 2560×1440 пикселей и частотой 500 Hz. Компания отмечает, что монитор первым в мире предлагает такой набор характеристик. Обе модели получили сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400 и поддержку технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro.

Samsung Odyssey 3D (G90XF). Это игровой 3D-монитор, при помощи камеры и оптики он обеспечивает просмотр 3D-материалов без специальных очков. Новинка получила 27-дюймовую матрицу с разрешением 4K. Предусмотрена функция на основе ИИ, которая отвечает за преобразование плоской картинки в объемную.

Samsung ViewFinity S8 (S80UD). Он является самым большим из пяти мониторов и позиционируется как модель для работы. Монитор получил 37-дюймовый 4K-дисплей (3840 × 2160 пикселей) с соотношением сторон 16:9. Эргономику конструкции подтверждает сертификат TÜV Rheinland, а сниженную утомляемость глаз пользователя —-TÜV Intelligent Eye Care. Есть регулируемая подставка Easy Setup Stand с возможностью настройки поворота, высоты и наклона, а переключатель KVM позволяет работать на нескольких компьютерах с одним комплектом клавиатуры и мыши. Имеется порт USB Type-C с поддержкой мощности до 90 Вт для подключения любых необходимых аксессуаров.

Цены и дату начала продаж мониторов объявят позже.