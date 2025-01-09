Asus Zenbook Duo (2025) предлагает два сенсорных OLED-экрана и процессоры Intel Core Ultra

На CES 2025 компания Asus представила обновленный ноутбук Zenbook Duo (2025), оснащенный двумя экранами и клавиатурой. Устройство будет доступно в различных конфигурациях с процессорами Intel Core Ultra.

В максимальной комплектации ноутбук будет поставляться с процессором Intel Core Ultra 9 285H, который имеет шесть производительных ядер с частотой до 5,4 GHz, восемь эффективных ядер и интегрированный графический процессор Intel Arc 140T с восемью ядрами Xe с тактовой частотой до 2,35 GHz. Конфигурацию дополнят до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью до 2 Tb.

Asus Zenbook Duo оснащен двумя 14-дюймовыми сенсорными экранами Asus Lumiтa с соотношением сторон 16:10, каждый из которых оснащен OLED-панелью с разрешением 2880 x 1800 пикселей, частотой обновления 120 Hz и 100% охватом цветового пространства DCI P3. В разложенном состоянии ноутбук предоставит пользователю 19,8-дюймовый дисплей. Имеется сертификация Pantone Validated, что говорит о высоком уровне цветопередачи.

Складная подставка позволяет располагать два дисплея горизонтально (режим «Рабочий стол»), так и вертикально (режим «Двойной экран»), что делает удобным одновременный запуск нескольких приложений. Есть поддержка стилуса Asus Pen 2.0. В комплект входит съемная физическая Bluetooth-клавиатура. Взаимодействовать с устройством можно также с помощью выведенной на нижний дисплей виртуальной клавиатуры.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 75 Вт·ч, поддерживающий зарядку через USB-C при мощности до 65 Вт. Предусмотрены два порта Thunderbolt 4 (DisplayPort и Power Delivery), один порт USB-A (5 Гбит/с), выход HDMI 2.1, разъем для подключения гарнитуры, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В качестве программной платформы используется Windows 11 Home. Вес ноутбука составляет 1,65 кг, корпус выполнен из магниево-алюминиевого сплава.

Asus Zenbook Duo (UX8406) поступит в продажу в феврале, его цена начинается с $1699,99.