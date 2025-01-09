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9 января, 2025
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Asus представил новую серию Expert P для малого и среднего бизнеса

Asus Expert P

На CES 2025 компания Asus представила новую линейку ПК под названием Expert P – надежное решение для малого и среднего бизнеса. Новая серия состоит из ExpertCenter P400 All-in-One (AIO) PC, а также традиционные для корпоративного уровня ExpertCenter P500 Mini Tower и ноутбуки ExpertBook P1 — P3.

ExpertCenter P400 All-in-One (AIO) PC получил NanoEdge монитор, который поставляется в 24- (P440) или 27-дюймовом (P470) варианте.

Asus Expert P

ExpertCenter P500 Mini Tower имеет в общей сложности 16 портов, слотов и входов, из которых только 1 — USB-C.

Модель ExpertBook P3 будет выпускаться в металлическом корпусе с 14-дюймовым (P3405) или 16-дюймовым (P3605) экраном. Между тем, P1 предлагает 15-дюймовый (P1503) вариант, а также 14-дюймовый (P1403) вариант в пластиковом корпусе — более доступных аналогов P3.

Ноутбуки новой серии Asus Expert P появятся в продаже в первой половине 2025 года, а цены на весь модельный ряд будут определены позднее.

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