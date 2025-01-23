Samsung показал Galaxy S25 Edge — самый тонкий флагман компании

В конце мероприятия Galaxy Unpacked, на котором была представлена серия флагманских смартфонов Galaxy S25, компания Samsung показала небольшой тизер модели Galaxy S25 Edge. Это самый тонкий флагман компании, который выйдет вместо S25 Slim. Никаких технических подробностей раскрыто не было. Согласно утечкам, толщина модели составит всего 6,4 мм.

По данным инсайдеров, Galaxy S25 Edge выйдет в мае этого года, а в продажу он поступит и за пределами Южной Кореи. Ожидается, что смартфон станет прямым конкурентом iPhone 17 Air, который выйдет осенью.