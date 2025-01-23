Samsung представил интерактивный дисплей на базе ИИ

В рамках выставки образовательных технологий Bett 2025 компания Samsung Electronics представила новый интерактивный дисплей WAFX-P. Устройство, ориентированное на сферу образования, оснащено системой Samsung AI Assistant и объединяет передовое оборудование с возможностями искусственного интеллекта для повышения эффективности процесса обучения.

Дисплей оснащен нейронным процессором (NPU) с производительностью до 4,8 трлн операций в секунду, 16 Gb оперативной памятью и SSD-накопителем емкостью 128 Gb. Максимальная яркость дисплея составляет 450 нит. Имеются встроенная 4K-камера, микрофон и 20-ваттный динамик.

Samsung AI Assistant — это новое образовательное решение, созданное для адаптации, вовлечения и трансформации обучения. Оно предоставляет педагогам интеллектуальные, интуитивно понятные инструменты для организации уроков и преобразования традиционного обучения в динамичный, интерактивный опыт, который обеспечивает максимальные результаты. Samsung AI Assistant включает в себя несколько инновационных образовательных инструментов:

Circle to Search: поиск дополнительной информации о выделенных объектах на изображении или фрагментах текста, что упрощает изучение материала во время урока;

AI Summary: автоматически создает краткие конспекты уроков, облегчая планирование для учителей и упрощая внеклассный просмотр для учащихся;

Live Transcript: преобразует устную речь в текст в режиме реального времени, позволяя учащимся закреплять пройденный материал.

Интерактивный дисплей работает под управлением Android 15 с расширенным набором функций для улучшения учебного процесса. Например, функция Smart Note-On обеспечивает плавный переход между рукописным текстом и цифровым контентом, а функция File Converter упрощает преобразование различных форматов файлов для расширения функциональных возможностей дисплея и оптимизации рабочих процессов. Сертификация Google EDLA1 обеспечивает доступ к таким сервисам, как Google Classroom и Google Drive.

Цена и дата начала продаж интерактивного дисплея WAFX-P еще не объявлены.