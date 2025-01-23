Современные угрозы в киберпространстве: вызовы и решения

Глобальная картина угроз
Мир кибербезопасности переживает бурные изменения. Угрозы становятся более сложными, а атаки — все более изощренными. По данным исследования IBM «Cost of a Data Breach Report 2024», средняя стоимость утечки данных достигла рекордных 4,45 млн. долларов. В то же время, 83% компаний заявляют о многократных инцидентах утечек за последние 2 года.
Особую опасность представляют атаки на цепочки поставок, которые выросли на 35% за последний год (по данным ENISA). Эти атаки отличаются высоким уровнем сложности: злоумышленники используют уязвимости поставщиков для проникновения в сети крупных организаций. Такие инциденты подчеркивают необходимость глубокого анализа цепочек поставок и проактивного подхода к угрозам.
Киберпреступники активно используют недостатки в системах удаленной работы. Согласно отчету Forrester, до 60% организаций не обеспечивают должную защиту домашних рабочих станций, что делает их легкой мишенью для атак. Кроме того, уязвимости IoT-устройств становятся все более актуальными: Gartner прогнозирует, что к 2025 году их число превысит 25 миллиардов, открывая беспрецедентные возможности для злоумышленников.
Программы-вымогатели продолжают эволюционировать. В 2024 году их количество увеличилось на 13%, причем более половины атак были направлены на критически важные инфраструктуры — энергетику, здравоохранение и логистику. Такие атаки не только приводят к финансовым потерям, но и угрожают человеческим жизням. Например, в результате взлома больничных систем злоумышленники получили доступ к критическим данным пациентов, что парализовало работу медучреждений.
Эти угрозы требуют от бизнеса не только внедрения передовых технологий, но и создания комплексной стратегии киберзащиты, которая учитывает как технические, так и человеческие факторы.
Роль решений CrowdStrike в борьбе с угрозами
CrowdStrike находится на переднем крае киберзащиты, предлагая решения, которые не только защищают, но и предупреждают атаки. Платформа Falcon охватывает широкий спектр возможностей для обеспечения безопасности:
- Falcon Prevent: Облачный антивирус нового поколения (NGAV), обеспечивающий мгновенное обнаружение и блокировку угроз, включая программы-вымогатели, благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы машинного обучения постоянно адаптируются к новым тактикам злоумышленников.
- Falcon Insight: Решение для обнаружения и реагирования на конечных точках (EDR), которое предоставляет полную видимость событий на устройствах. Insight помогает анализировать и быстро реагировать на сложные угрозы, такие как целевые атаки (APT).
- Falcon OverWatch: Услуга проактивного поиска угроз, реализуемая командой экспертов CrowdStrike. Эта команда в режиме 24/7 анализирует данные, выявляя потенциально опасные активности, которые могут быть упущены автоматическими системами.
- Falcon Discover: Инструмент для обеспечения видимости инфраструктуры, который позволяет администраторам выявлять теневые IТ, несанкционированные устройства и слабые места в защите до их эксплуатации злоумышленниками.
- Falcon Identity Protection: Дополнительный модуль, обеспечивающий защиту учетных записей и управление доступом. Это решение помогает предотвращать атаки на основе компрометации учетных данных.
- Falcon Cloud Workload Protection: Обеспечивает безопасность облачных рабочих нагрузок, включая контейнеры и виртуальные машины, что особенно актуально в эпоху перехода на гибридные облака.
Эти решения интегрируются в единую экосистему, обеспечивая многоуровневую защиту и минимизируя возможные векторы атак.
Интеграция и партнерства: усиление защиты через сотрудничество
CrowdStrike не пытается решить все проблемы мира в одиночку. Компания осознает важность своей миссии и с полной ответственностью подходит к вопросу совместной работы с другими вендорами. Одним из наиболее успешных примеров такого сотрудничества является партнерство с Fortinet. CrowdStrike и Fortinet подписали стратегическое партнерство в октябре 2024 года, направленное на создание более эффективной защиты современных инфраструктур. Партнерство между платформой Falcon и межсетевыми экранами FortiGate предлагает:
- Многоуровневую защиту: интеграция телеметрии из конечных точек Falcon с сетевой аналитикой FortiGate позволяет выявлять угрозы на всех уровнях IT-инфраструктуры.
- Ускоренное реагирование: автоматизация процессов реагирования снижает время на устранение инцидентов до минимума, что особенно важно при атаках типа «нулевого дня» (Zero Day).
- Снижение нагрузки на IТ-команды: объединение данных из двух платформ обеспечивает упрощенное управление безопасностью и улучшает эффективность работы специалистов.
Подобные партнерские отношения подчеркивают стремление CrowdStrike создавать масштабируемые и адаптивные решения, которые помогают бизнесу оставаться на шаг впереди угроз.
Что дальше: взгляд в будущее кибербезопасности
С развитием таких технологий, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, угрозы будут становиться еще сложнее. CrowdStrike готова к этим вызовам, предоставляя адаптируемые решения для компаний всех размеров.
В компании видят будущее кибербезопасности как гармоничное сочетание технологий, данных и человеческого интеллекта. CrowdStrike продолжит развивать свои возможности Threat Intelligence и расширять функционал Falcon, чтобы анализировать новые угрозы с молниеносной скоростью. TechproDC, в свою очередь, будет обеспечивать региональный рынок доступом к этим решениям, помогая организациям всех уровней адаптироваться к новым вызовам.
TechproDC, как ключевой дистрибьютор CrowdStrike, а также Fortinet в регионе, помогает бизнесу интегрировать передовые технологии. Компания работает над тем, чтобы обеспечить надежную защиту ваших данных и процессов, позволяя сосредоточиться на росте и инновациях.
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