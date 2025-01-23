Современные угрозы в киберпространстве: вызовы и решения

Глобальная картина угроз

Мир кибербезопасности переживает бурные изменения. Угрозы становятся более сложными, а атаки — все более изощренными. По данным исследования IBM «Cost of a Data Breach Report 2024», средняя стоимость утечки данных достигла рекордных 4,45 млн. долларов. В то же время, 83% компаний заявляют о многократных инцидентах утечек за последние 2 года.

Особую опасность представляют атаки на цепочки поставок, которые выросли на 35% за последний год (по данным ENISA). Эти атаки отличаются высоким уровнем сложности: злоумышленники используют уязвимости поставщиков для проникновения в сети крупных организаций. Такие инциденты подчеркивают необходимость глубокого анализа цепочек поставок и проактивного подхода к угрозам.

Киберпреступники активно используют недостатки в системах удаленной работы. Согласно отчету Forrester, до 60% организаций не обеспечивают должную защиту домашних рабочих станций, что делает их легкой мишенью для атак. Кроме того, уязвимости IoT-устройств становятся все более актуальными: Gartner прогнозирует, что к 2025 году их число превысит 25 миллиардов, открывая беспрецедентные возможности для злоумышленников.

Программы-вымогатели продолжают эволюционировать. В 2024 году их количество увеличилось на 13%, причем более половины атак были направлены на критически важные инфраструктуры — энергетику, здравоохранение и логистику. Такие атаки не только приводят к финансовым потерям, но и угрожают человеческим жизням. Например, в результате взлома больничных систем злоумышленники получили доступ к критическим данным пациентов, что парализовало работу медучреждений.

Эти угрозы требуют от бизнеса не только внедрения передовых технологий, но и создания комплексной стратегии киберзащиты, которая учитывает как технические, так и человеческие факторы.

Роль решений CrowdStrike в борьбе с угрозами

CrowdStrike находится на переднем крае киберзащиты, предлагая решения, которые не только защищают, но и предупреждают атаки. Платформа Falcon охватывает широкий спектр возможностей для обеспечения безопасности:

Falcon Prevent: Облачный антивирус нового поколения (NGAV), обеспечивающий мгновенное обнаружение и блокировку угроз, включая программы-вымогатели, благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы машинного обучения постоянно адаптируются к новым тактикам злоумышленников.

Облачный антивирус нового поколения (NGAV), обеспечивающий мгновенное обнаружение и блокировку угроз, включая программы-вымогатели, благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы машинного обучения постоянно адаптируются к новым тактикам злоумышленников. Falcon Insight: Решение для обнаружения и реагирования на конечных точках (EDR), которое предоставляет полную видимость событий на устройствах. Insight помогает анализировать и быстро реагировать на сложные угрозы, такие как целевые атаки (APT).

Решение для обнаружения и реагирования на конечных точках (EDR), которое предоставляет полную видимость событий на устройствах. Insight помогает анализировать и быстро реагировать на сложные угрозы, такие как целевые атаки (APT). Falcon OverWatch: Услуга проактивного поиска угроз, реализуемая командой экспертов CrowdStrike. Эта команда в режиме 24/7 анализирует данные, выявляя потенциально опасные активности, которые могут быть упущены автоматическими системами.

Услуга проактивного поиска угроз, реализуемая командой экспертов CrowdStrike. Эта команда в режиме 24/7 анализирует данные, выявляя потенциально опасные активности, которые могут быть упущены автоматическими системами. Falcon Discover: Инструмент для обеспечения видимости инфраструктуры, который позволяет администраторам выявлять теневые IТ, несанкционированные устройства и слабые места в защите до их эксплуатации злоумышленниками.

Инструмент для обеспечения видимости инфраструктуры, который позволяет администраторам выявлять теневые IТ, несанкционированные устройства и слабые места в защите до их эксплуатации злоумышленниками. Falcon Identity Protection: Дополнительный модуль, обеспечивающий защиту учетных записей и управление доступом. Это решение помогает предотвращать атаки на основе компрометации учетных данных.

Дополнительный модуль, обеспечивающий защиту учетных записей и управление доступом. Это решение помогает предотвращать атаки на основе компрометации учетных данных. Falcon Cloud Workload Protection: Обеспечивает безопасность облачных рабочих нагрузок, включая контейнеры и виртуальные машины, что особенно актуально в эпоху перехода на гибридные облака.

Эти решения интегрируются в единую экосистему, обеспечивая многоуровневую защиту и минимизируя возможные векторы атак.

Интеграция и партнерства: усиление защиты через сотрудничество

CrowdStrike не пытается решить все проблемы мира в одиночку. Компания осознает важность своей миссии и с полной ответственностью подходит к вопросу совместной работы с другими вендорами. Одним из наиболее успешных примеров такого сотрудничества является партнерство с Fortinet. CrowdStrike и Fortinet подписали стратегическое партнерство в октябре 2024 года, направленное на создание более эффективной защиты современных инфраструктур. Партнерство между платформой Falcon и межсетевыми экранами FortiGate предлагает:

Многоуровневую защиту: интеграция телеметрии из конечных точек Falcon с сетевой аналитикой FortiGate позволяет выявлять угрозы на всех уровнях IT-инфраструктуры.

интеграция телеметрии из конечных точек Falcon с сетевой аналитикой FortiGate позволяет выявлять угрозы на всех уровнях IT-инфраструктуры. Ускоренное реагирование: автоматизация процессов реагирования снижает время на устранение инцидентов до минимума, что особенно важно при атаках типа «нулевого дня» (Zero Day).

автоматизация процессов реагирования снижает время на устранение инцидентов до минимума, что особенно важно при атаках типа «нулевого дня» (Zero Day). Снижение нагрузки на IТ-команды: объединение данных из двух платформ обеспечивает упрощенное управление безопасностью и улучшает эффективность работы специалистов.

Подобные партнерские отношения подчеркивают стремление CrowdStrike создавать масштабируемые и адаптивные решения, которые помогают бизнесу оставаться на шаг впереди угроз.

Что дальше: взгляд в будущее кибербезопасности

С развитием таких технологий, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, угрозы будут становиться еще сложнее. CrowdStrike готова к этим вызовам, предоставляя адаптируемые решения для компаний всех размеров.

В компании видят будущее кибербезопасности как гармоничное сочетание технологий, данных и человеческого интеллекта. CrowdStrike продолжит развивать свои возможности Threat Intelligence и расширять функционал Falcon, чтобы анализировать новые угрозы с молниеносной скоростью. TechproDC, в свою очередь, будет обеспечивать региональный рынок доступом к этим решениям, помогая организациям всех уровней адаптироваться к новым вызовам.

TechproDC, как ключевой дистрибьютор CrowdStrike, а также Fortinet в регионе, помогает бизнесу интегрировать передовые технологии. Компания работает над тем, чтобы обеспечить надежную защиту ваших данных и процессов, позволяя сосредоточиться на росте и инновациях.

Свяжитесь с TechproDC для получения консультации и выбора лучших решений для вашего бизнеса. Защищайте свое будущее вместе с нами!

Дополнительную информацию о решениях CrowdStrike вы можете получить на сайте официального дистрибьютора CrowdStrike в Азербайджане — компании Techpro DC.

https://techprodc.com