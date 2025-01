Представлена серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S25 с ИИ-функциями

В рамках мероприятия Galaxy Unpacked компания Samsung представила серию флагманских смартфонов Galaxy S25, в которую вошли три модели: Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Устройства отличаются от прошлого поколения S24 совсем немного. Все смартфоны получили 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 Gb ОЗУ, а также прошивку One UI 7 на базе Android 15 с новым пакетом функций Galaxy AI. Ultra-версия имеет слегка обновленный дизайн — смартфон избавился от острых углов, есть поддержка стилуса S Pen, который поставляется в комплекте.

Все модели оснащены плоскими панелями Dynamic AMOLED 2x с поддержкой динамической регулировки частоты обновления 1–120 Hz. Galaxy S25 получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 2340×1080 пикселей (418 ppi), Galaxy S25+ — 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 3120×1440 пикселей (516 ppi), а Ultra-версия – большой 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 3120×1440 пикселей (500 ppi). Дисплей Galaxy S25 и S25+ защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, а S25 Ultra — Gorilla Armor 2, которое отличается повышенным уровнем защиты от падений.

Galaxy S25 и S25+ получили одинаковый набор камер, которые не поменялись по сравнению с предшественниками. Это 50 Мп датчик (f/1.8, угол обзора 85°, OIS), сверхширокоугольный модуль разрешением 12 Мп (f/2.2, 120°) и телефото на 10 Мп (f/2.4, OIS, 3x-зум). Фронтальная камера разрешением 12 Мп (f/2.2, угол обзора 80°, автофокус). В основную камеру Galaxy S25 Ultra входят 200 Мп датчик (f/1.7, угол обзора 85°, OIS), 50 Мп сверхширокоугольный модуль (f/1.9, угол обзора 85°), 50 Мп телефото (f/3.4, угол обзора 22°, 5x-зум) и еще один модуль телефото на 10 Мп (f/2.4, угол обзора 36°, OIS, 3x-зум). По заверениям Samsung, с новым алгоритмом ProVisual камера по умолчанию снимает 10-битное видео в HDR. Фронтальная камера такая же, как у двух других моделей.

Galaxy S25 получил накопитель емкостью 128, 256 или 512 Gb, S25+ — 256 или 512 Gb, а S25 Ultra — версии на 256 и 512 Gb, а также на 1 Tb. Емкость аккумуляторов по сравнению с предыдущим поколением не изменилась: 4000 мАч в Galaxy S25, 4900 мАч в Galaxy S25+, 5000 мАч в S25 Ultra. Устройства поддерживают проводную зарядку мощностью 25 Вт (S25) и 45 Вт (S25+ и S25 Ultra), а также беспроводную зарядку. Габариты и вес моделей: Galaxy S25 — 146,9 × 70,5 × 7,2 мм, 162 гр, S25+ — 158,4 × 75,8 × 7,3 мм, 190 гр, S25 Ultra — 162,8 × 77,6 × 8,2 мм, 218 гр. Корпус каждого из смартфонов обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Несмотря на то, что в новых смартфонах не так много технических отличий от предшественников, они получили немало программных нововведений, большинство из которых связано с функциями искусственного интеллекта Galaxy AI. Серия Galaxy S25 поставляется с интегрированным виртуальным помощником Gemini от Google, который можно запускать с помощью долгого нажатия клавиши питания. Кроме обычных возможностей Gemini, благодаря функции «Кросс-ап взаимодействие», ИИ плотно интегрирован в экосистему Samsung. Виртуальный помощник может не только находить информацию в интернете, но и взаимодействовать с приложениями на устройстве. Можно попросить ИИ установить будильник, прочитать почту за день и сделать сводку самого главного, добавить мероприятие в календарь и т.д. ИИ анализирует поведение владельца смартфона и предугадывает его потребности.

В систему добавили Now brief (Мой день) — домашнюю страницу пользователя. На ней собраны напоминания и персонализированные рекомендации действий, что позволяет оптимизировать взаимодействие с устройством. Например, благодаря функции Audio Eraser (Удаление Шумов), при входе в метро смартфон предложит включить шумоподавление в наушниках. Кроме того, смартфоны получили обновленную функцию Live Translate (Синхронный перевод) — двустороннее общение в режиме реального времени теперь доступно не только при телефонном разговоре, но и в соцсетях и мессенджерах, например, в WhatsApp и Telegram. Обновленная функция Circle to search (Обвести и найти) предлагает расширенные возможности поиска, например, определение фонового трека во время просмотра YouTube.

Новые модели представлены в четырех расцветках корпуса: S25 и S25+ будут доступны в синем, сером, мятном и голубом цветах, а S25 Ultra появится в цветах «серый титан», «черный титан», «серебряный титан» и «синий титан». Цены на смартфоны: Samsung Galaxy S25 – от $799, Galaxy S25+ — от $999, Galaxy S25 Ultra – от $1299.