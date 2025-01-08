Razer Blade 16 (2025) — самый тонкий игровой ноутбук компании

На CES 2025 компания Razer представила обновленный ноутбук Blade 16. Это самый тонкий игровой ноутбук в ассортименте производителя — его толщина составляет всего 1,5 см. Отмечается, что Blade 16 (2025) стал до 32% тоньше моделей ноутбуков Blade предыдущего поколения. Несмотря на это, ноутбук получил новую клавиатуру с увеличенным до 1,5 мм (на 50% больше) ходом клавиш.

Razer Blade 16 оборудован 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением QHD+, частотой обновления 240 Hz и временем отклика 0,2 мс. Ноутбук может предложить процессоры AMD вплоть до 12-ядерного и 24-поточного Ryzen AI 9 HX 370 (до 5,1 GHz) из серии Strix Point. Процессор оснащен встроенной графикой RDNA 3.5 и имеет ИИ-ускоритель (NPU) XDNA 2 с производительностью 50 TOPS.

Помимо мощной встроенной графики также предлагается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 Gb видеопамяти GDDR7 (TDP 155 Вт). Объем оперативной памяти не уточняется, но известно, что речь о модулях LPDDR5X-8000. Компания также утверждает, что система охлаждения на основе испарительной камеры и пары вентиляторов покрывает 57% площади материнской платы. Ноутбук получил аудиосистему из шести динамиков с поддержкой технологии объемного звучания THX Spatial Audio.

В продаже обновленный Razer Blade 16 появится в первом квартале 2025 года. Цена пока не сообщается, но ожидается, что ноутбук будет стоить около $3000.