LG показала ультратонкий монитор UltraFine 6K с поддержкой Thunderbolt 5

Компания LG Electronics на выставке CES 2025 показала новый ультратонкий монитор под названием UltraFine 6K Display (32U990A) с интерфейсом Thunderbolt 5. Монитор является потенциальным конкурентом Apple Pro Display XDR.

LG утверждает, что UltraFine 6K – это первый монитор с интерфейсом Thunderbolt 5. По сравнению с Thunderbolt 4, это должно увеличить пропускную способность с 40 Гбит/с до 80 Гбит/с, а также 120 Гбит/с Bandwidth Boost.

LG UltraFine 6K был назван лауреатом премии CES 2025 в категории «Изображения». В 32-дюймовом мониторе используется панель Nano IPS Black, обычно обеспечивающая 99,5% цветовой гаммы Adobe RGB и 98% цветовой гаммы DCI-P3. Кроме того, сообщается о поддержке программного обеспечения для калибровки цвета.

Другие характеристики, включая точное разрешение дисплея 6K и частоту обновления, пока не объявлены. Ожидается, что модель будет иметь разрешение 6016 x 3384 пикселей и контрастность 2,000:1.

Когда именно в продаже появится монитор LG UltraFine 6K и по какой цене, пока неизвестно. Поскольку в нем, судя по всему, отсутствует подсветка Mini-LED, а также учитывая другие его характеристики, можно предположить, что он будет стоить дешевле, чем Apple Pro Display XDR.