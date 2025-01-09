Asus обновила ноутбуки Vivobook 14 и 16 процессорами Ryzen AI 300 и Snapdragon X

Компания Asus на CES 2025 представила обновленные ноутбуки Vivobook 14 и 16. Устройства получили мощные процессоры от AMD и Qualcomm, более быструю оперативную память и более емкие аккумуляторы.

Прошло всего несколько месяцев с тех пор, как на выставке IFA 2024 в Берлине компания представила варианты на базе процессора Intel Lunar Lake, включая Vivobook S 14. Теперь Asus обновила модели Vivobook 14 и Vivobook 16, предложив выбор между процессорами AMD Ryzen AI 300 и Qualcomm Snapdragon X. Компания пока не уточнила, какие именно чипы из серии Snapdragon X будут использоваться в устройствах. Предположительно, это будут наиболее доступные Snapdragon X, а не более мощные Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite. Конфигурации AMD будут предложены с Ryzen AI 5 340 или Ryzen AI 7 350.

Ноутбуки на базе процессоров Qualcomm оснащены более быстрой оперативной памятью LPDDR5X и более емкими батареями на 50 Втч, в отличие от моделей с процессорами AMD.

Vivobook 14 и 16 оборудованы IPS-дисплеями с разрешением FHD, соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 60 Hz. Из интерфейсов предусмотрены два порта USB 4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1 и 3,5-мм разъем для наушников.

Цены на ноутбуки:

Vivobook 14 X1407QA (Snapdragon X) — $699,99;

Vivobook 16 X1607QA (Snapdragon X) — $749,99;

Vivobook 14 M1407QA (Ryzen AI 7 350) — $799,99;

Vivobook 16 M1607KA (Ryzen AI 5 340) — $749,99;

Vivobook 16 M1607KA (Ryzen AI 7 350) — $849,99.

Ноутбуки на базе процессора Qualcomm появятся в продаже в конце января, с процессорами AMD – в марте.