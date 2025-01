Lenovo на выставке CES 2025 представила новый решения для бизнеса на базе искусственного интеллекта

На выставке CES 2025 компания Lenovo представила обновленную линейку бизнес-решений на базе искусственного интеллекта, меняющих представление о современном рабочем месте корпоративного пользователя. Среди анонсированных новинок — стильно переработанный Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition, ThinkBook Plus Gen 6 со сворачиваемым дисплеем, а также коммерческие настольные компьютеры, в том числе высокопроизводительный ThinkCentre M90a Pro Gen 6 и ThinkCentre neo 50q QC на базе Snapdragon, мониторы нового поколения серии ThinkVision P и экосистема умных аксессуаров, разработанных для повышения производительности с расширенными возможностями подключения. Кроме того, Lenovo продемонстрировала ряд концептуальных устройств на базе собственных передовых инновационных разработок, которые позволяют заглянуть в будущее интеллектуальных и адаптируемых решений для бизнеса.

Серия ThinkPad X9: революционный дизайн в сочетании с производительностью профессионального уровня

ThinkPad X9 14 и X9 15 Aura Edition — новейшие бизнес-ноутбуки премиум-класса, предназначенные для корпоративных пользователей компаний любого размера. Эти ПК на базе процессоров Intel Core Ultra относятся к категории Copilot+PC. Они сочетают в себе мощные и эффективные платформы Intel и Windows 11, персонализированные возможности с поддержкой искусственного интеллекта в новом прогрессивном дизайне. ThinkPad X9 предоставляют оптимальный набор инструментов для современных пользователей гибридной рабочей среды, которым требуются высокие вычислительные способности, проверенная надежность и улучшенная производительность.

Ноутбуки серии ThinkPad X9 отличаются новым утонченным современным дизайном, сочетающим в себе элегантность и практичные инновации. Корпус ноутбуков изготовлен на 50% из переработанного алюминия. Модели X9 14” и X9 15” отличаются гладким и ультратонким профилем с металлической рифленой нижней крышкой. Как и все ноутбуки серии ThinkPad, линейка X9 спроектирована с учетом требований повседневного профессионального использования и отличается высокой прочностью, что подтверждено сертификацией по стандарту MIL-SPEC 810H. Ноутбуки линейки ThinkPad X9 имеют тщательно продуманную конструкцию с мультиконтроллером (engine-hub) для оптимизации работы критически важных компонентов и соединений, а также системы охлаждения, который обеспечивает повышенную производительность, позволяя сохранить тонкий форм-фактор устройства.

Новая конструкция engine-hub включает в себя порты Thunderbolt по обеим сторонам корпуса, что обеспечивает универсальное подключение к док-станциям, мониторам и другим аксессуарам USB-C. Кроме того, для улучшения ремонтопригодности ноутбука через съемную крышку контроллера есть легкий доступ к аккумулятору и SSD. Улучшенная фирменная клавиатура ThinkPad и трекпад с усиленной чувствительностью к нажатиям, обеспечивают комфортный набор текста, высокие тактильные характеристики и отзывчивость на манипуляции пользователя.

Ноутбук ThinkPad X9 разработан для гибридной рабочей среды и оснащен коммуникационной панелью, которая объединяет 8-мегапиксельную MIPI камеру высокой четкости с датчиком качества съемки в условиях низкой освещенности, а также двойные микрофоны с шумоподавлением. Этот набор средств аудиовизуального воспроизведения венчает заключенный в тонкую рамку яркий OLED-дисплей (может быть сенсорным – опционально), который воспроизводит потрясающую палитру цветов, включая глубокий черный.

Ноутбуки серии ThinkPad X9 удовлетворяют растущий спрос на устройства профессионального уровня, отличающиеся современным дизайном и удобным пользовательским интерфейсом. Благодаря тонкому профилю, мощным процессорам Intel Core Ultra, аккумулятору большой емкости и широким возможностям подключения (порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1 и Intel Wi-Fi 7) ноутбуки серии ThinkPad X9 подходят для решения любых задач — от создания контента до работы с ресурсоемкими приложениями, и обеспечивают высокую производительности, не жертвуя при этом портативностью и дизайном.

ThinkPad X9 14” и X9 15” подчеркивают стремление Lenovo к экономике замкнутого цикла. Крышки корпусов обоих устройств на 50% состоят из переработанного алюминия. Мощный аккумулятор, гарантирующий долгое время автономной работы, включает вторично переработанный кобальт и в случае выхода из строя может быть самостоятельно заменен пользователем. Помимо увеличения срока службы своих устройств посредством улучшения их ремонтопригодности Lenovo, также, совершенствует инновации в области ресурсосберегающих технологий при производстве упаковки. К числу основных нововведений относятся картонные коробки и ручки, изготовленные из сертифицированных FSC материалов. Упаковка Lenovo не содержит пластиковых элементов, сами коробки производятся из бамбукового волокна и сахарного тростника, ложементы выполнены из переработанного картона, а пломбы из крафт-бумаги с защитой от подделок.

Lenovo AI Now: новый взгляд на персонализированный ИИ

Возможности искусственного интеллекта в ThinkPad X9 расширены собственным решением Lenovo AI Now. Это усовершенствованный ИИ-агент, уже доступный для загрузки на некоторых устройствах, преображает работу ПК за счет интеграции персонализированных инструментов на базе искусственного интеллекта. Созданный на основе локальной большой языковой модели (LLM) с использованием Llama 3.0 от Meta, Lenovo AI Now защищает конфиденциальность данных пользователя, локально храня и обрабатывая всю информацию, предоставляя широкий инструментарий приложений искусственного интеллекта в режиме реального времени (автоматизирует и упрощает организацию документов и управление устройствами, поиск по личной базе знаний на ПК, работу с текстом и многое другое).

В скором времени функциональность Lenovo AI Now пополнится следующими возможностями:

Поиск по базе знаний на разных устройствах: пользователи смогут одновременно искать информацию на своем ПК с искусственным интеллектом и поддерживаемом планшете, обеспечивая быстрый и эффективный доступ к критически важным документам и файлам независимо от места их хранения.

пользователи смогут одновременно искать информацию на своем ПК с искусственным интеллектом и поддерживаемом планшете, обеспечивая быстрый и эффективный доступ к критически важным документам и файлам независимо от места их хранения. Интеллектуальный поиск документов и обобщение информации : AI Now позволит пользователям быстро находить и извлекать соответствующую информацию из выбранных фрагментов изображений или документов.

: AI Now позволит пользователям быстро находить и извлекать соответствующую информацию из выбранных фрагментов изображений или документов. Поддержка иностранных языков: AI Now скоро станет доступен на немецком, испанском и французском языках. Эта функциональность будет распространяться как на пользовательский интерфейс, так и на базовые модели искусственного интеллекта.

Функции Lenovo Aura Edition на основе искусственного интеллекта

В дополнение к Lenovo AI Now Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition, созданные совместно с Intel, получат набор интуитивно понятных инструментов с поддержкой искусственного интеллекта:

Интеллектуальные режимы: «Защита», «Совместная работа», «Внимание», «Питание» и «Здоровье» — дают возможность пользователям легко переключаться между оптимизированными настройками устройств. Эти режимы помогают повысить безопасность, управлять энергоэффективностью, оптимизировать качество виртуальных собраний и формировать здоровые цифровые привычки.

«Защита», «Совместная работа», «Внимание», «Питание» и «Здоровье» — дают возможность пользователям легко переключаться между оптимизированными настройками устройств. Эти режимы помогают повысить безопасность, управлять энергоэффективностью, оптимизировать качество виртуальных собраний и формировать здоровые цифровые привычки. Smart Share : обеспечивает быструю передачу фотографий между устройствами Android™ или iOS7 и ThinkPad X9, благодаря их бесшовной интеграции.

обеспечивает быструю передачу фотографий между устройствами Android™ или iOS7 и ThinkPad X9, благодаря их бесшовной интеграции. Smart Care: доступ к диагностике в режиме реального времени и расширенным услугам поддержки от операторов Lenovo в режиме 24/7 по нескольким каналам и доступ ко всей технической документации в режиме онлайн для самостоятельного устранения неполадок.

Экосистема аксессуаров премиум-класса

Для ноутбуков серии ThinkPad X9 Lenovo представила экосистему аксессуаров, каждый компонент которой разработан для повышения производительности и мобильности.

Адаптер Lenovo GaN Nano мощностью 65 Вт: этот ультрапортативный адаптер использует технологию GaN для быстрой зарядки ноутбуков Lenovo без перегрева. Устройство имеет компактный форм-фактор, порт USB-C и кабель длиной 1,8м, благодаря чему он обеспечивает достаточный радиус применения и высокую выходную мощность 65 Вт. Это делает его незаменимым спутником для деловых путешественников. Корпус адаптера на 90% изготовлен из переработанных материалов (PCC).

этот ультрапортативный адаптер использует технологию GaN для быстрой зарядки ноутбуков Lenovo без перегрева. Устройство имеет компактный форм-фактор, порт USB-C и кабель длиной 1,8м, благодаря чему он обеспечивает достаточный радиус применения и высокую выходную мощность 65 Вт. Это делает его незаменимым спутником для деловых путешественников. Корпус адаптера на 90% изготовлен из переработанных материалов (PCC). Док-станция Lenovo X 9 Charging GaN : универсальный концентратор — док-станция включает в себя выходную мощность 65 Вт, интерфейс HDMI1 для дисплея 4K с частотой 60 Гц, устройство чтения карт памяти microSD и порты USB-A и USB-C, что позволяет пользователям подключать несколько устройств во время одновременной зарядки.

универсальный концентратор — док-станция включает в себя выходную мощность 65 Вт, интерфейс HDMI1 для дисплея 4K с частотой 60 Гц, устройство чтения карт памяти microSD и порты USB-A и USB-C, что позволяет пользователям подключать несколько устройств во время одновременной зарядки. Беспроводная мышь Lenovo Multi — Device Wireless Mouse ( X 9 Edition ): эта мышь поддерживает подключение к трем устройствам через Bluetooth® 5.0 или USB-C с кнопкой быстрого переключения между ними. Кнопку запуска AI Now можно настроить для работы с текстом или вызова чата. Благодаря бесшумным клавишам, симметричному дизайну и порту USB-C с быстрой зарядкой эта мышь является универсальным инструментом для профессионалов, работающих на нескольких устройствах.

эта мышь поддерживает подключение к трем устройствам через Bluetooth® 5.0 или USB-C с кнопкой быстрого переключения между ними. Кнопку запуска AI Now можно настроить для работы с текстом или вызова чата. Благодаря бесшумным клавишам, симметричному дизайну и порту USB-C с быстрой зарядкой эта мышь является универсальным инструментом для профессионалов, работающих на нескольких устройствах. Наушники Lenovo TWS ( X 9 Edition ): разработаны для бесшовной интеграции с ThinkPad X Они обеспечивают автоматическую синхронизацию, плавное переключение между устройствами и четкое качество связи благодаря гибридному активному шумоподавлению (до -40 дБ) и технологии voiceprint. Они идеально подходят для профессионалов, которым требуется непрерывное высококачественное аудио в течение всего дня.

разработаны для бесшовной интеграции с ThinkPad X Они обеспечивают автоматическую синхронизацию, плавное переключение между устройствами и четкое качество связи благодаря гибридному активному шумоподавлению (до -40 дБ) и технологии voiceprint. Они идеально подходят для профессионалов, которым требуется непрерывное высококачественное аудио в течение всего дня. Чехол Lenovo Origami 14” или 15,3” X9: обеспечивает надежную защиту ноутбука. Минималистичный дизайн и уникальная складная конструкция позволяет использовать чехол в качестве подставки, добавляя удобства и комфорта рабочему пространству пользователя.

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable — первый в мире AI PC со сворачиваемым дисплеем от Lenovo Research. Это инновационное устройство, впервые представленное два года назад в качестве концепта, демонстрирует способность Lenovo превращать передовые концепции в практичные высокопроизводительные решения для профессионалов бизнеса.

Ноутбук ThinkBook Plus (6nd Gen, 16”) с искусственным интеллектом создан для того, чтобы изменить производительность и многозадачность благодаря уникальной технологии сворачиваемого дисплея. Компактный 14-дюймовый дисплей раздвигается по вертикали до внушительных 16,7 дюймов простым нажатием специальной клавиши или жестом руки перед камерой, благодаря чему пользователи получают почти 50% дополнительной отображающей поверхности дисплея в портативном форм-факторе ультратонкого 14-дюймового ноутбука с профилем 19,9 мм и весом всего 1,7 кг.

Ноутбук ThinkBook Plus (6nd Gen) Rollable разработан для обеспечения максимальной универсальности и надежности. Он сочетает в себе портативность традиционного ноутбука и расширенное рабочее пространство более крупного устройства. Фирменная функция ThinkBook Workspace улучшает взаимодействие с пользователем, позволяя использовать функцию разделения экрана и предоставляя специальные виджеты для удобного доступа к часто используемым приложениям и инструментам. Вертикальный формат экрана снижает нагрузку на шейно-грудной отдел пользователя, обеспечивая более комфортное и естественное положение головы пользователя при работе за ноутбуком.

Этот ПК относится к категории Copilot+PC. Он предоставляет пользователю широкий инструментарий агентов и приложений искусственного интеллекта, таких как Lenovo AI Now и Cocreator от Paint, которые помогают пользователям эффективно справляться с ресурсоемкими задачами даже в автономном режиме.

Ноутбук ThinkBook Plus 6nd Rollable предназначен для удовлетворения разнообразных потребностей мобильных специалистов, командировочных и сотрудников, ориентированных на продуктивность, которым требуется бесперебойная работа в многозадачном режиме. Благодаря сворачиваемому экрану устройство предлагает расширенный вертикальный дисплей, идеально подходящий для просмотра документов, кодинга, управления проектами и создания контента. Функциональность разделенного экрана поддерживает работу в режиме нескольких окон. Это адаптируемое решение для отображения включает в себя технологию виртуального дисплея, позволяющую пользователям создавать второй виртуальный дисплей, который можно использовать на совещаниях, снижая потребность во внешних мониторах, что делает устройство практичным выбором для тех, кто отдает предпочтение портативности и эффективности.

Ноутбук ThinkBook Plus Gen 6 Rollable оснащен процессорами Intel Core Ultra, обеспечивающими оптимизированную для искусственного интеллекта производительность и впечатляющую энергоэффективность. Устройство имеет графический процессор Intel Arc, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью 400 нит и 100% точностью цветопередачи DCI-P3, фирменной полноразмерной клавиатурой и широкими возможностям подключения (включая Thunderbolt 4 и Intel Wi-Fi 7 до 5 Гбит/с).

Этот уникальный ПК с искусственным интеллектом демонстрирует способность Lenovo превращать амбициозные концепции в полнофункциональные продукты, готовые к выходу на рынок. Благодаря сворачиваемой технологии и функциям, основанным на искусственном интеллекте, это устройство представляет собой значительный шаг вперед в адаптируемом дизайне и технологиях повышения производительности, устанавливая новый стандарт для будущего мобильных компьютеров. Ноутбук ThinkBook Plus 6nd Gen 6 Rollable — это динамичное решение для современных профессионалов.

Высокопроизводительные настольные системы ThinkCentre

Lenovo представляет две новинки в линейке настольных ПК ThinkCentre: универсальный ThinkCentre M90a Pro Gen 6 и компактный ThinkCentre neo 50q QC, которые воплощают в себе стремление Lenovo обеспечить мощную производительность с улучшенным искусственным интеллектом и расширенные функции безопасности для современных динамичных бизнес-сред. Обе модели поддерживают технологию Lenovo AI Now на устройстве, обеспечивая расширенную многозадачность и повышая производительность пользователей благодаря персонализированному и безопасному интерфейсу.

ThinkCentre M90a Pro Gen 6

ThinkCentre M90a Pro (6nd Gen, 16) в формфакторе моноблока (all-in-one) имеет 27-дюймовый QHD дисплей, сертифицированный Eyesafe по технологии Low Blue Light, обрамленный ультратонкими едва заметными рамками. Этот настольный компьютер с расширенным возможностями искусственного интеллекта оснащен процессором Intel Core Ultra, и по желанию может быть улучшен дискретным NPU и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050 для интенсивных нагрузок при работе в отраслях, где требуются высокопроизводительные вычисления.

M90a Pro Gen 6 имеет Lenovo Focus Sound — систему на основе искусственного интеллекта, которая управляет направлением воспроизведения звука в зависимости от положения пользователя перед компьютером, устраняя необходимость в наушниках во время виртуальных совещаний. Оптимизированный с помощью технологии Lenovo AI Turbo Engine, искусственный интеллект непрерывно калибрует все элементы системы, корректируя громкость, направление и другие факторы, чтобы обеспечить конфиденциальность воспроизводимой информации. В дополнение к этому функция обнаружения присутствия человека 2.0 автоматически блокирует экран, когда пользователь отходит от рабочего стола.

Передняя панель ПК имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP55, а благодаря эргономичной подставке в ней помещается полнофункциональный хаб подключений с портами Thunderbolt 4, с поддержкой нескольких мониторов 4K. Встроенная в коммуникационную панель наклонная и поворотная камера с микрофонами, имеющими шумоподавление на основе искусственного интеллекта, делают M90a Pro Gen 6 идеальным центром для беспрепятственного командного взаимодействия как в офисе, так и удаленно.

Корпоративным клиентам Lenovo-пользователям ThinkCentre M90a Pro (6nd Gen, 16) доступны услуги поддержки премиум-класса Premier Support Plus и программа CO 2 Offset Services компенсации предполагаемых выбросов CO 2 .

ThinkCentre neo 50q QC на базе Snapdragon X Series

ThinkCentre neo 50q QC сочетает в себе минималистичный дизайн с инновационными технологиями на основе искусственного интеллекта, что позволяет пользователям малого и среднего бизнеса получить мощный настольный компьютер в компактном форм-факторе. Устройство имеет корпус объемом не более 1 л с 8-ядерным процессором Snapdragon X или Snapdragon X Plus.Copilot+PC ThinkCentre neo 50q QC обеспечивает превосходную многозадачность и эффективную обработку данных, обеспечивая до 45 TOPS (триллионов операций в секунду) при обработке данных на основе искусственного интеллекта.

Лаконичный современный дизайн ThinkCentre neo 50q QC предлагает несколько портов USB, HDMI и DisplayPort, что позволяет легко подключаться к периферийным устройствам и двум дисплеям. Термокожух процессора Snapdragon X Plus на 60% состоит из переработанного пластика, а в термопрокладке применяется до 30% переработанного океанического пластика, что помогает продвигать экономику замкнутого цикла для предприятий, использующих компактные и мощные технологии.

Услуги и сервисы Lenovo на основе искусственного интеллекта: ускорение внедрения и максимизация окупаемости инвестиций

Решения Lenovo на основе искусственного интеллекта позволяют организациям раскрыть весь потенциал устройств с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивая масштабируемые, эффективные и впечатляющие бизнес-результаты.

AI PC Fast Start помогает компаниям плавно переходить на устройства на базе ИИ с оценкой готовности и индивидуальными типами ПК с ИИ, повышая рентабельность инвестиций. В сочетании с услугами по управлению жизненным циклом ПК с искусственным интеллектом Lenovo упрощает развертывание и настройку, обеспечивая быстрое внедрение и техническую поддержку.

Lenovo Hybrid AI Advantage с фреймворком NVIDIA повышает эффективность принятия решений в области искусственного интеллекта благодаря полнофункциональным возможностям и настраиваемым решениям для сценариев использования для преобразования данных в полезную информацию.

Lenovo AI Fast Start ускоряет развертывание генеративного ИИ, позволяя компаниям создавать специализированные решения на основе искусственного интеллекта.

Библиотека Lenovo AI Library предлагает предварительно проверенные ускорители искусственного интеллекта для таких областей, как ИТ-операции, маркетинг, юриспруденция, разработка продуктов и обслуживание клиентов.

Data and Technology Foundations for AI модернизирует платформы, чтобы максимизировать отдачу от инвестиций в данные.

Мониторы нового поколения ThinkVision P

Новые мониторы Lenovo серии ThinkVision P выводят на передний план инновационные функции на основе искусственного интеллекта и экологичный дизайн дисплеев для бизнеса. Серия P, разработанная для профессионалов, которым требуется четкое изображение и повышенная производительность, включает в себя модели с диагональю от 23,8 до 40 дюймов, обеспечивающие высокую динамическую точность цветопередачи с покрытием DCI-P3 до 98%, ультратонкими рамками и современный эстетический дизайн. Обладая переменной частотой обновления в диапазоне от 24 Гц до 120 Гц и запатентованным усовершенствованным решением Lenovo AI Power Solution, эти мониторы динамически регулируют подсветку и интенсивность пикселей для оптимизации энергопотребления без ущерба для качества изображения.

Для ИТ-специалистов Lenovo Display Fleet Manager (LDFM) расширяет возможности удаленного управления, предоставляя обновление встроенного ПО примерно за минуту и возможность пакетного развертывания, чтобы свести к минимуму время простоя конечных пользователей, настраиваемые параметры экранного меню и возможности управления ресурсами. Благодаря поддержке переменной частоты обновления и док-станции USB-C, обеспечивающей мощность до 140 Вт, ноутбуки серии ThinkVision P созданы для универсальных и высокопроизводительных приложений, что позволяет профессионалам эффективно справляться с любыми задачами — от анализа данных до создания контента.

Представленная линейка мониторов на 95% состоит из переработанного пластика (передняя панель и крышки), поворотная подставка производится из переработанного алюминия и 20% переработанного стекла в панели. ThinkVision серии P поддерживают последовательное подключение до четырех дисплеев, а некоторые сверхширокие модели оснащены функцией True Split, которая позволяет пользователям разделять дисплей на несколько виртуальных экранов для повышения многозадачности.

Экосистема интеллектуальных аксессуаров

Самозаряжающаяся Bluetooth-клавиатура — клавиатура, работающая от окружающего освещения, использует передовые фотоэлектрические элементы и суперконденсаторы с быстрой зарядкой для хранения получаемой энергии, устраняя необходимость в традиционных батареях. Она имеет гладкий, защищенный от попадания влаги корпус, который на 95% состоит из переработанного пластика3 и оснащена настраиваемыми наклонными ножками, специальными элементами управления мультимедиа и 3-зонную компоновку с индикаторами яркости на экране и отслеживанием мощности в режиме реального времени с помощью аксессуаров и дисплея Lenovo.

Высокопроизводительные веб-камеры, сертифицированные по стандарту Microsoft Teams, которые обеспечивают исключительное качество изображения как для профессионального, так и для личного использования:

Веб-камера Lenovo QHD c интеллектуальными функциями искусственного интеллекта, такими как отслеживание присутствия участников и улучшенная регулировка освещения.

c интеллектуальными функциями искусственного интеллекта, такими как отслеживание присутствия участников и улучшенная регулировка освещения. Веб-камера Lenovo 4K Pro обеспечивает кристально чистое изображение в формате 4K с улучшенным кадрированием и оптимизацией изображения в реальном времени благодаря искусственному интеллекту.

Мышь Lenovo AdaptX переосмысливает универсальность благодаря съемной конструкции, которая легко трансформируется между компактной мышью, эргономичной мышью, транспортным хабом, держателем памяти/SIM-карты и аварийным аккумулятором.

Экспериментальная концепция AI Headphone объединяет передовые технологии искусственного интеллекта для обеспечения голосового перевода в режиме реального времени, шумоподавления и технологии клонирования голоса для улучшенной имитации голоса пользователя при переводе.

Action Assistant от Lenovo на базе модели Large Action Model (LAM). Этот помощник нового поколения с искусственным интеллектом предназначен для выполнения сложных многоэтапных задач. Интерпретируя человеческий язык в действия, Lenovo Action Assistant имитирует компьютерные операции, такие как открытие программного обеспечения, нажатие кнопок и ввод текста, для автономного выполнения задач. От пакетного редактирования фотографий до создания плакатов или управления рабочими процессами (такими как настройка автоответчика и отмена встреч). Система самообучаемая, поэтому со временем ее функциональность будет расширена. Это доказательство концепции, являющееся результатом совместных усилий команд по аппаратному, программному обеспечению и R&D подразделения Lenovo, подчеркивает видение Lenovo по интеграции интеллектуальной автоматизации в повседневные рабочие процессы, повышая производительность и эффективность.