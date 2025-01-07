Представлены Nvidia RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 — видеокарты следующего поколения

Компания Nvidia на CES 2025 представила видеокарты следующего поколения из линейки RTX 50 с архитектурой Blackwell. Мероприятие провел глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang). В серию вошли модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

Как заявляет компания, производительность в новых видеокартах существенно выше, чем в прошлом поколении. Согласно анонсу, RTX 5070 стоимостью $549 будет сопоставима по производительности с RTX 4090. Все видеокарты серии RTX 50 оснащены 16-контактным разъемом питания, поддерживают интерфейсы PCI Express 5.0, DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1a. Это позволит подключать мониторы с разрешением до 8K и частотой обновления 165 Hz. Одной из ключевых особенностей видеокарт станет поддержка технологии DLSS 4 с многокадровой генерацией.

Характеристики GeForce RTX 5090:

Процессор: GB202-300;

CUDA-ядра: 21 760;

Объем памяти: 32 Gb GDDR7 (1792 Гбайт/с);

Разрядность шины: 512 бит;

Энергопотребление: 575 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5080:

Процессор: GB203-400;

CUDA-ядра: 10 752;

Объем памяти: 16 Gb GDDR7 (960 Гбайт/с);

Разрядность шины: 256 бит;

Энергопотребление: 360 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5070 Ti:

Процессор: GB203-300;

CUDA-ядра: 8960;

Объем памяти: 16 Gb GDDR7 (896 Гбайт/с);

Разрядность шины: 256 бит;

Энергопотребление: 300 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5070:

Процессор: GB205-300;

CUDA-ядра: 6144;

Объем памяти: 12 Gb GDDR7 (672 Гбайт/с);

Разрядность шины: 192 бит;

Энергопотребление: 250 Вт.

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 поступит в продажу 30 января, следом за ней RTX 5080. Модели RTX 5070 Ti и RTX 5070 выйдут уже в феврале.