spot_img
8 января, 2025
ДомойТехнологииHardwareПредставлены Nvidia RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070...

Представлены Nvidia RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 — видеокарты следующего поколения

Nvidia RTX 50

Компания Nvidia на CES 2025 представила видеокарты следующего поколения из линейки RTX 50 с архитектурой Blackwell. Мероприятие провел глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang). В серию вошли модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

Nvidia RTX 50

Как заявляет компания, производительность в новых видеокартах существенно выше, чем в прошлом поколении. Согласно анонсу, RTX 5070 стоимостью $549 будет сопоставима по производительности с RTX 4090. Все видеокарты серии RTX 50 оснащены 16-контактным разъемом питания, поддерживают интерфейсы PCI Express 5.0, DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1a. Это позволит подключать мониторы с разрешением до 8K и частотой обновления 165 Hz. Одной из ключевых особенностей видеокарт станет поддержка технологии DLSS 4 с многокадровой генерацией.

Характеристики GeForce RTX 5090:

  • Процессор: GB202-300;
  • CUDA-ядра: 21 760;
  • Объем памяти: 32 Gb GDDR7 (1792 Гбайт/с);
  • Разрядность шины: 512 бит;
  • Энергопотребление: 575 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5080:

  • Процессор: GB203-400;
  • CUDA-ядра: 10 752;
  • Объем памяти: 16 Gb GDDR7 (960 Гбайт/с);
  • Разрядность шины: 256 бит;
  • Энергопотребление: 360 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5070 Ti:

  • Процессор: GB203-300;
  • CUDA-ядра: 8960;
  • Объем памяти: 16 Gb GDDR7 (896 Гбайт/с);
  • Разрядность шины: 256 бит;
  • Энергопотребление: 300 Вт.

Характеристики GeForce RTX 5070:

  • Процессор: GB205-300;
  • CUDA-ядра: 6144;
  • Объем памяти: 12 Gb GDDR7 (672 Гбайт/с);
  • Разрядность шины: 192 бит;
  • Энергопотребление: 250 Вт.

Nvidia RTX 50Nvidia RTX 50

Видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 поступит в продажу 30 января, следом за ней RTX 5080. Модели RTX 5070 Ti и RTX 5070 выйдут уже в феврале.

Предыдущая статья
Samsung soyuduculara qidaların təzəliyini yoxlamağı və alış-veriş siyahısı yaratmağı öyrədəcək
Следующая статья
HONOR Google Gemini AI-ni yeni smartfonlarına inteqrasiya edir
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,983ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»