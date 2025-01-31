Представлен флагманский телевизор Philips OLED+950 с яркостью до 3700 нит

В ассортименте компании Philips появилась премиальная модель телевизора OLED+950. Устройство получило новую матрицу Tandem OLED от LG Display, которая обеспечивает пиковую яркость до 3700 нит в режиме HDR. Типичная яркость на всей площади экрана составляет 350 нит. Кроме того, матрица получила специальное антибликовое покрытие. Частота обновления изображения достигает 120 Hz, обеспечивается охват 99,5% цветового пространства DCI-P3 и 83% BT.2020.

Также компания представила модель OLED+910. Старшая модель будет доступна в размерах экрана 65 и 77 дюймов, а младшая — 55, 65 и 77 дюймов. В основе телевизоров лежит процессор последнего поколения Philips P5 AI Dual Engine, который дополнительно улучшает контрастность изображения при просмотре HDR-контента.

Philips OLED+950 получил акустическую систему 2.1 с суммарной мощностью 70 Вт. Для создания глубины и объема сабвуфер получил целых четыре пассивных излучателя. В OLED+910 используется акустика формата 3.1. В обеих моделях использована круговая подсветка Ambilight. Оба телевизора работают под управлением операционной системы Google TV.

По заявлению производителя, специальный игровой режим способен автоматически распознавать жанр игры и соответствующим образом оптимизировать настройки изображения. Пользователь также может сохранять профили для определенных тайтлов.

Ожидается, что телевизоры Philips OLED+950 OLED+910 появятся на рынке во второй половине 2025 года. Цены будут объявлены позже.