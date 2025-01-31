Philips, в честь 100-летнего юбилея, представил ряд устройств в стиле ретро

Компания Philips в честь столетнего юбилея работы в сфере аудиотехники представила сразу пять новых устройств в стиле ретро: два виниловых проигрывателя, радиоприемник, а также две модели наушников.

Виниловый проигрыватель Tina (V9000) оснащен 120-ваттной встроенной акустикой с выделенным сабвуфером. Устройство также может использоваться в качестве Bluetooth-колонки с эквалайзером и радиоприемника. Есть разъем для наушников и поддержка технологии Auracast.

Модель Stevie (V3000) позиционируется как более доступное решение с 12-ваттной акустикой и звукоснимателем Audio Technica MM. Устройство тоже можно использовать как беспроводную колонку с модулем Bluetooth 5.4.

Радиоприемник Janet (V2000) поддерживает аналоговый диапазон FM и цифровой DAB+, и может также использоваться в качестве Bluetooth-колонки. Новинка оснащена цветным 2,5-дюймовым дисплеем, 5-ваттным динамиком и классическим поворотным регулятором поиска станции. Заявленная автономность достигает 16 часов.

Проводные полноразмерные наушники Freddie (SHP9500CY) получили 50-мм драйверы с неодимовыми магнитами и отсоединяемый 3 метровый кабель. Более компактная модель Ringo (H2000) оснащена 40-мм динамиками, предлагает беспроводное подключение по Bluetooth 5.4 и обеспечивает до 20 часов непрерывной работы.

Дата начала продаж и цены новых устройств Philips пока не объявлены.