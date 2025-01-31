Epic Games Store отдает бесплатно экшен-хоррор Undying

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Undying — мистический хоррор-экшен от первого лица. Предложение действует до 6 февраля 20:00 по бакинскому времени.

В центре повествования игры находятся молодая женщина по имени Анлинг, которую укусил зомби во время апокалипсиса, и ее маленький сын. Несмотря на это, она пытается выжить и заботиться о сыне. Игрокам придется искать ресурсы и сражаться с зомби, а также обучать ребенка навыкам выживания. Undying получила в основном положительные пользовательские отзывы.

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На следующей неделе Epic Games Store подарит своим пользователям подводное приключение Beyond Blue.