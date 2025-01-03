MSI представил игровой монитор MPG 272URX QD-OLED с частотой 240 Hz

Кроме монитора MPG 272QR QD-OLED X50 с частотой обновления 500 Hz и разрешением 2560 × 1440 пикселей компания MSI представила еще одну модель с 27-дюймовой панелью QD-OLED. Игровой монитор MPG 272URX QD-OLED имеет разрешение 4K и частоту обновления 240 Hz. Как отмечает производитель, обеспечивается вывод изображения без потери качества благодаря наличию DisplayPort 2.1a (UHBR20) с пропускной способностью до 80 Гбит/с. Это позволяет запускать игры в разрешении 4K с частотой обновления 240 Hz без использования сжатия потока. Время отклика GtG составляет 0,03 мс.

Есть порт HDMI 2.1 с поддержкой VRR (Variable Refresh Rate) и ALLM (Auto Low Latency Mode). Монитор имеет сертификаты DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 13000. Технология OLED Care 2.0 включает несколько мер для предотвращения выгорания панели (предоставляется трехлетняя гарантия). Имеется поддержка стандарта QD Premium Color — обеспечивается точная передача цвета с показателем Delta E≤2.

Цена монитора MSI MPG 272URX QD-OLED и дата его выхода на рынок пока не сообщаются, ожидается, что это будет известно на выставке CES 2025.