Годовой объем продаж электромобилей Tesla снизился впервые за более чем десять лет

Компания Tesla опубликовала отчет о производстве и поставках электромобилей за 4 квартал и за весь 2024 год. Отмечается, что квартал был рекордным по поставкам — 495 570 электромобилей. Поставки Model 3 и Model Y достигли 471 930 единиц, в то время как другие модели обеспечили еще 23 640 поставок. Но это ниже прогноза аналитиков с Уолл-стрит, который составил 512 277 единиц. Было развернуто систем для хранения энергии на 11 ГВтч, что тоже является рекордом. Производство электромобилей в 4 квартале 2024 года составило 459 445 единиц, большая часть которых это модели Model 3 и Model Y.

Всего за год Tesla произвела 1,77 млн. электромобилей, что на 4% меньше, чем в предыдущем году, и поставила 1,79 млн. электромобилей (снижение на 1%). Годовой объем продаж электромобилей компании снизился впервые за более чем десять лет. За год были развернуты системы хранения энергии на 31,4 ГВтч. После публикации финансового отчета, акции Tesla упали более чем на 7% на открытии торгов.

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) предупреждал еще в начале года, что возросшая конкуренция и снижение спроса на устаревшую линейку электромобилей компании негативно отразятся на результатах в 2024 году. Даже продаж пользующегося популярностью пикапа Cybertruck, поставки которого начались в конце 2023 года, оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общий спад реализации Tesla в 2024 году.

Кроме того, ситуация на рынке Китая, который является крупнейшим и самым важным для Tesla, складывается не лучшим образом для компании. Китайский автопроизводитель BYD в 2024 году продал по всему миру рекордное количество электромобилей и гибридов. Согласно заявлению компании, крупнейший конкурент Tesla продал почти 4,3 млн. электромобилей и гибридов в 2024 году.