Представлен монитор MSI MPG 272QR QD-OLED X50 с частотой 500 Hz и поддержкой DisplayPort 2.1a (UHBR20)

В преддверии выставки CES 2025 компания MSI представила игровой монитор MPG 272QR QD-OLED X50. Это первый в мире монитор с 27-дюймовой панелью QD-OLED с частотой обновления 500 Hz и разрешением 2560 × 1440 пикселей. Как отмечает производитель, обеспечивается «беспрецедентная» плавность воспроизведения игрового процесса. Время отклика G2G составляет 0,03 мс, обеспечивается охват 99% цветового пространства DCI-P3 и 98% Adobe RGB. Есть поддержка технологий Adaptive Sync и NVIDIA G-Sync.

MSI MPG 272QR QD-OLED X50 — это один из первых мониторов, соответствующих стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black. Также это один из первых мониторов, соответствующих стандарту VESA ClearMR 21000, что гарантирует естественную цветопередачу и яркость, а также четкое динамичное изображение.

Монитор оснащен разъемом DisplayPort 2.1a (UHBR20) обеспечивающим пропускную способность в 80 Гбит/сек, что в 2,5 раза выше, чем у DisplayPort 1.4a. Это позволяет отображать картинку с разрешением 2560 × 1440 пикселей и частотой 500 Hz без использования технологии Display Stream Compression (DSC). Есть интерфейс HDMI 2.1, один порт USB Type-C и два USB Type-A.

Также имеется поддержка стандарта QD Premium Color, что означает фабричную калибровку для точной цветопередачи (Delta E ≤ 2), наличие цветового режима Premium Color, возможность калибровки True Color и поддержку функции True Color Sync. Яркость монитора составляет 250 нит в режиме SDR, 550 нит в режиме HDR, а пиковая яркость — 1000 нит. Реализована технология OLED Care 2.0, позволяющая защитить OLED-панель от выгорания и существенно продлить срок ее службы. Предоставляется трехлетняя гарантия, которая распространяется на выгорание панели.

Цена MSI MPG 272QR QD-OLED X50 и дата начала продаж монитора будут объявлены позже, вероятно на выставке CES 2025.