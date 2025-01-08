Флагман OnePlus 13 и субфлагман OnePlus 13R получили глобальные версии

Компания OnePlus представила флагманский смартфон OnePlus 13 и субфлагман OnePlus 13R для глобального рынка. Обе модели вышли на китайском рынке в 2024 году: OnePlus 13 — в конце октября, а OnePlus 13R (Ace 5) — в конце декабря.

По техническим характеристикам изменений нет. OnePlus 13R получит меньше расцветок корпуса, чем его китайский аналог Ace 5. Будут предложены всего два цвета — Nebula Noir и Astral Trail.

Цены:

OnePlus 13 (цвет Black Eclipse, память 12/256 Gb) — 899 долларов и 1049 евро;

OnePlus 13 (Black Eclipse, Arctic White и Midnight Ocean, 16/512 Gb) — 999 долларов и 1199 евро;

OnePlus 13R (12/256 Gb) — 599 долларов и 799 евро.

Продажи смартфонов стартуют уже на этой неделе.