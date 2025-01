Lenovo раскрывает игровую мощь нового поколения устройств Legion на выставке CES 2025

Сегодня на выставке CES 2025 компания Lenovo объявила о выпуске новейших игровых устройств, аксессуаров и ПО Legion. Среди них:

Портативная игровая консоль Lenovo Legion Go S (8″, 1) на Windows и первый в мире официально лицензированная игровая консоль Lenovo Legion Go S (8″, 1) на базе SteamOS с 8-дюймовым экраном с поддержкой VRR, с интегрированными в корпус контроллерами TrueStrike с регулируемыми триггерными переключателями и джойстиками с эффектом Холла.

Прототип игрового портативного устройства Lenovo Legion Go (8,8″, 2) с OLED-дисплеем, увеличенной вдвое (по сравнению с моделью предыдущего поколения) оперативной памятью и еще более мощным аккумулятором.

Ноутбуки Lenovo Legion Pro 7 i (16″, 10), Lenovo Legion Pro 5 i (16″, 10) и Lenovo Legion Pro 5 (16″, 10) с новым дизайном, большей производительностью, в том числе в конфигурации с OLED-дисплеем Lenovo PureSight.

Полностью переработанное фирменное игровое ПО Legion Space, которое синхронизирует все настройки устройств экосистемы Lenovo Legion, обеспечивает доступ ко всем играм в одной библиотеке и включает в себя набор новых функций на основе искусственного интеллекта для улучшения игровых показателей геймеров и ведения стримов.

Монитор Lenovo Legion Pro 34WD-10 с OLED-дисплеем

Ноутбуки и настольные компьютеры Legion и LOQ, игровой планшет Legion Tab и набор аксессуаров Legion.

Пополнение в семействе Lenovo Legion Go

Новая портативная игровая консоль Lenovo Legion Go S (8″, 1) на базе Windows — это выбор геймеров, которые хотят играть в свои любимые игры, где бы они ни находились. Оснащенная 8-дюймовым сенсорным дисплеем WUXGA 16:10 и частотой 120 Гц PureSight, эксклюзивным для Lenovo Legion Go процессором AMD Ryzen Z2 Go или процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, LPDDR5X RAM до 32 ГБ 7500 МГц и трехэлементным аккумулятором емкостью 55,5 Вт·ч. Вес Lenovo Legion Go S (8″, 1) 730 г. Поддержка Wi-Fi 6e, пара портов USB 4 в верхней части и кард-ридер microSD упрощают подключение дисплея и других периферийных устройств, что позволяет запускать на Lenovo Legion Go S (8″, 1) популярные игровые тайтлы, предназначенные для ПК.

Первая в мире официально лицензированная портативная игровая консоль на базе SteamOS — Lenovo Legion Go S (8″, 1) — это большой шаг вперед в свободе выбора для геймеров, которые ищут ОС такую как Valve, оптимизированной для игр.

Lenovo Legion Go (8,8″, 2)

Первое поколение Lenovo Legion Go, представленное на IFA 2023, установило новый стандарт для портативных игр, заслужив похвалу за свой 8,8-дюймовый дисплей, съемные контроллеры TrueStrike, эргономичную подставку и возможности подключения через USB Type-C. В этом году Lenovo представила прототип Lenovo Legion Go (8,8″, 2), оснащенный новым процессором AMD Ryzen Z2 Extreme с графикой RDNA 3.5 и LPDDR5X RAM объемом до 32 ГБ 7500 МГц, а также 8,8-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем PureSight формата 16:10, частотой обновления 144 Гц, яркостью 500 нит и поддержкой VRR для потрясающей графики и плавного игрового процесса.

Прототип имеет улучшенную эргономику: округлые контроллеры TrueStrike и круглый D-pad для более быстрого и точного ввода. Lenovo Legion Go (8,8″, 2) может быть оснащен SSD емкостью до 2 ТБ и аккумулятором 74 Вт·ч, так Lenovo демонстрирует видение будущего портативных премиальных игровых консолей в компактном и легком форм-факторе для самых требовательных геймеров, которым важны высочайшие технические характеристики и бескомпромиссная производительность. Запуск устройства в массовое производство состоится в 2025 году.

Серия Lenovo Legion Pro

Представлены обновленные Lenovo Legion Pro 7i (16″, 10) и Lenovo Legion Pro 5i (16″, 10) на базе процессоров Intel Core 9 275HX. Также, в этом году будет доступен Lenovo Legion Pro 5 (16″, 10) на базе процессоров AMD Ryzen 9 9955HX. Lenovo Legion Pro 7i (16″, 10) разработан для профессиональных геймеров, которые хотят получить максимальную отдачу от своих игровых ноутбуков, с процессорами и системами охлаждения высшего уровня, обеспечивающими превосходную производительность при самых требовательных нагрузках. Серия ноутбуков Lenovo Legion Pro 5 идеально подходит для продвинутых геймеров, которым нужен достаточно мощный ноутбук для участия в игровых турнирах.

В ноутбуке Lenovo Legion Pro 7i (16», 10) применяется технология Legion Coldfront Vapor с гиперкамерой, которая обеспечивает TDP до 250 Вт. TDP в моделях Lenovo Legion Pro 5i (16″, 10) и Lenovo Legion Pro 5 (16″, 10) благодаря технологии Coldfront Hyper — 200 Вт.

Lenovo AI Engine+ во всех моделях Lenovo Legion в режимах «Производительность» и «Баланс» в зависимости о игровых сценариев динамически регулирует мощность CPU и GPU для максимальной производительности и еще более плавной частоты кадров.

Legion Pro 5 новой серии вышли с агрессивным дизайном за счёт массивных воздуховодов системы охлаждения Coldfront Hyper на основе гипербарической камеры. Сочетание мощных кулеров и медных теплотрубок расширенного диаметра дополняется камерой высокого давления, изолирующей пространство над чипами процессора и карты от остальных компонентов, и перенаправляющей потоки воздуха новым оптимальным образом. Эта инновационная технология позволяет одновременно снизить уровень шума и нагрев, не понижая при этом мощность по сравнению с предыдущими поколениями систем охлаждения.

Эти ноутбуки на базе процессоров Intel Core Ultra (HX-SKU) и графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 5090 (в максимальной комплектации) имеют 16-дюймовый OLED-дисплей PureSight WQXGA 16:10 с частотой обновления до 240 Гц и яркостью до 500 нит, а также минимальным временем отклика <0,5 мс. Широкий набор поддерживаемых интерфейсов подключения, включая два порта USB Type C, три порта USB-A, HDMI 2.1 и RJ45, а также поддержка Wi-Fi 7 позволяют получить максимальную отдачу от игровой экосистемы доступных периферийных устройств и устойчивую работу с беспроводными сетями интернет.

Фирменная клавиатура Legion TrueStrike является отличительной особенностью Lenovo Legion Pro 7i (16″, 10). Она имеет настраиваемую RGB-подсветку для каждой клавиши, а также набор запасных кейкапов. Lenovo Legion Pro 5i (16″, 10) и Lenovo Legion Pro 5 (16″, 10) оснащены клавиатурой с настраиваемой 24-зонной RGB-подсветкой. Управление этими и другими параметрами производительности ноутбука осуществляется в новом Legion Space на базе искусственного интеллекта.

GPU серии GeForce RTX 50 на базе NVIDIA Blackwell открывают перед геймерами и создателями контента непревзойденную мощь искусственного интеллекта и абсолютно новый уровень качества графики. Технология масштабирования изображения NVIDIA DLSS 4 позволяет увеличить игровую производительность без потери качества картинки, а ПО стек NVIDIA Studio оптимизирует работу аппаратных компонентов компьютера с приложениями для создания контента. Mикросервис NIM, входящий в платформу NVIDIA AI Enterprise 5.0 и предназначенный для оптимизации запуска различных популярных моделей ИИ от NVIDIA и её партнёров, позволяет развёртывать ИИ-модели и агентов в различных инфраструктурах.

Lenovo Legion 7i (16”, 10)

Lenovo Legion 7i (16″, 10) — это еще более тонкий и легкий игровой ноутбук в цельнометаллическом корпусе, предназначенный для студентов-геймеров, изучающих естественные науки, технологии, инженерные науки и математику. Оснащенный процессором Intel Core Ultra 9 HX и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5070 (в максимальной комплектации), Legion 7i — идеальный выбор для работы с такими ресурсоемкими приложениями, как SolidWorks и OBS, а благодаря технологии отвода тепла Coldfront Hyper с поддержкой TDP до 145 Вт он остается холодным и работает тише7 даже во время длительных игровых сессий в AAA игры, требующих высокой производительности. 16-дюймовый OLED-дисплей WQXGA 16:10 PureSight с коэффициентом контрастности 1 000 000:1, частотой обновления 240 Гц и 100% поддержкой DCI-P3 гарантирует безупречную цветопередачу и низкую задержку для рендеринга или игрового процесса. Фирменная клавиатура имеет настраиваемую RGB-подсветку каждой клавиши, а аккумулятор емкостью 84 Вт·ч обеспечивает длительное время автономной работы. Поддержка протокола Wi-Fi 7 для устойчивого соединения с беспроводными сетями отвечает за быструю загрузку файлов и уменьшение задержек ввода.

Lenovo Legion 5i (15″, 10) и Lenovo Legion 5 (15″, 10)

Серия Lenovo Legion 5 — это ноутбук для студентов-геймеров, которые ищут компактное и легкое устройство для повседневных задач и игровых баталий с друзьями. Lenovo Legion 5i (15″, 10) оснащается процессорами Intel Core Ultra 9 275HX (в максимальной комплектации), а Lenovo Legion 5 (15″, 10) — процессорами AMD Ryzen AI 7 350 (в максимальной комплектации). Обе модели доступны с GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 для ноутбуков (в максимальной комплектации), оснащены 15,3-дюймовым OLED-дисплеем PureSight WQXGA 16:10 с частотой обновления 165 Гц и 100% поддержкой DCI—P3. За отвод тепла отвечает технология охлаждения Lenovo Legion Coldfront Hyper. Будучи на 13% легче и тоньше по сравнению с предыдущим поколением, ноутбуки линейки Lenovo Legion 5 обеспечивают максимальную портативность, сохраняя при этом более чем достаточную мощность для запуска игр AAA класса. Верхняя крышка ноутбуков серии Lenovo Legion 5 выполнена из металла. Устройства доступны в универсальном цвете Eclipse Black.

Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10), Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10) и Lenovo Legion Tower 5 (30L, 10)

Lenovo Legion Tower – это мощные ПК для профессиональных киберспортсменов и геймеров-любителей, с конфигурациями и топовыми характеристиками производительности кастомных сборок. Анонсированные на CES Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10) и Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10) оснащены процессорами Intel Core Ultra 9 275HX для настольных ПК, а Lenovo Legion Tower 5 (30L, 10) — процессорами AMD Ryzen 9 7950X3D для настольных ПК. Все три новинки оснащены графическими процессорами NVIDIA GeForce RTX 40-й серии — до GeForce RTX 4080 SUPER на Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10) и до NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на Lenovo Legion Tower 5i/5 (30L, 10). Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10) с системой жидкостного охлаждения Legion Coldfront выдает TDP до 250 Вт. Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10 л) и Lenovo Legion Tower 5 (30L, 10) с воздушным охлаждением обеспечивают TDP до 180 Вт. Доступны конфигурации с бесшумными вентиляторами ARGB (до 6 штук), настраиваемыми через Legion Space.

Одним из основных преимуществ серии является ее повышенная ремонтопригодность. Это означает, что пользователь ПК Lenovo Legion Tower может в любое время самостоятельно произвести апгрейд системы, благодаря съемной боковой стеклянной крышке корпуса и легкому доступу к внутренним компонентам.

Lenovo Legion Tab (8,8″, 3)

В дополнение к игровому портфелю ПК Legion Lenovo представляет Legion Tab (8,8″, 3) —планшет для геймеров на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, поддерживающей трассировку лучей и частоту до 165 кадров в секунду. Устройство имеет 8,8-дюймовый дисплей PureSight с разрешением 2,5K и частотой обновления 165 Гц8, 12 ГБ памяти LPDDR5X и хранилище 256 ГБ, а поддержка стандарта UFS 4.0 гарантирует возможность хранения собственной библиотеки игр и плавный игровой процесс без задержек и лагов. Для оптимизации ключевых параметров производительности и управления настройками и игровыми режимами планшет имеет ПО Legion Space и Game Assistant.

Испарительная камера Legion Coldfront увеличена на 14% и легко справляется с нагревом, эффективно отводя тепло и расширяя границы игровой производительности даже при работе планшета на пределе производительности. Два порта USB-C c поддержкой байпасной зарядки обеспечивают питание всех компонентов планшета, позволяя увеличить срок службы аккумулятора емкостью 6550 мАч, и одновременно являются интерфейсом подключения периферийных устройств. Lenovo Legion Tab (8,8”, 3) вести 350 граммов и имеет премиальный дизайн, воплощенный в тонком профиле 7,79 мм и металлическом матовом корпусе.

Lenovo Legion Space — новый взгляд на управление играми и настройку для устройств Lenovo Legion и LOQ

Полностью переработанный хаб управления всеми анонсированными сегодня игровыми устройствами Legion Space (наряду с поддержкой функций Legion Space предыдущего поколения и Lenovo Vantage) предоставляет расширенный набор инструментов для настройки Lenovo Legion и LOQ. Legion Space синхронизирует процессы между ноутбуками, настольными компьютерами, карманными и периферийными устройствами Legion, в том числе:

системные настройки и обновления драйверов,

игровые магазины и библиотеки,

настройки RGB, включая поддержку атмосферной синхронизации для монитора Lenovo Legion Pro 34WD-10 и игровой клавиатуры Lenovo Legion K510).

Legion Space предоставляет владельцам устройств Lenovo Legion централизованный доступ к кабинету управления всей экосистемой продуктов посредством Lenovo ID, а также доступ к Gaming Zone с функциями на основе искусственного интеллекта, которая появится в 1 квартале 2025 года. Gaming Zone включает:

Game Coach : утилита для анализа игровых характеристик геймеров во время кибер сессий. Она использует искусственный интеллект для отслеживания положения глаз пользователя, его манипуляции на клавиатуре и мыши, анализирует производительность пользователя в игре, время реакции, точность и пространственное восприятие, и затем, на основе полученных данных, предоставляет персонализированный план улучшения этих характеристик для повышения результатов в будущих турнирах.

утилита для анализа игровых характеристик геймеров во время кибер сессий. Она использует искусственный интеллект для отслеживания положения глаз пользователя, его манипуляции на клавиатуре и мыши, анализирует производительность пользователя в игре, время реакции, точность и пространственное восприятие, и затем, на основе полученных данных, предоставляет персонализированный план улучшения этих характеристик для повышения результатов в будущих турнирах. Game Clip Master : использует генеративный искусственный интеллект для редактирования многочасовых видеоматериалов с игровых стримов в оптимизированный для загрузки в социальные сети контент.

использует генеративный искусственный интеллект для редактирования многочасовых видеоматериалов с игровых стримов в оптимизированный для загрузки в социальные сети контент. Game Companion: позволяет создать аватар виртуального ассистента на базе ИИ, который помогает в игровых сессиях (реагирует на ход игры в реальном времени; подбадривает; дает советы, когда это уместно).

Игровой монитор Lenovo Legion Pro 34WD-10

Изогнутый 34-дюймовый OLED-дисплей WQHD PureSight игрового монитора Lenovo Legion Pro 34WD-10 имеет радиус кривизны 800R; частоту обновления 240 Гц; время отклика 0,03 мс; поддержку 98,5% DCI-P3 и 99% sRGB; точность цветопередачи Delta E<2.

Монитор имеем единый USB-C кабель, который обеспечивает максимальную мощность 140 Вт подключения и зарядки ноутбука и других устройств, передачи видеосигнала, двойной концентратор портов USB-C и тройной порт USB-A. Монитор, также, оснащен портом 2.5G RJ45 для проводного сквозного подключения Ethernet к устройствам без встроенного порта.

Lenovo Legion Pro 34WD-10 — это монитор с технологией искусственного интеллекта, который использует алгоритм Anti-Burn-in для защиты OLED-дисплея от выгорания пикселей. Функция обнаружения пользователя автоматически переводит дисплей в спящий режим, когда перед монитором никого нет. Это позволяет продлить срок службы светодиодной панели и уменьшить потребление энергии. Программная утилита Lenovo TrueSplit позволяет разделить дисплей на четыре части и подключить до трех виртуальных мониторов. Встроенный KVM-переключатель поддерживает бесшовную замену дисплея и периферийных устройств между двумя ПК, а режимы «Картинка в картинке» и «Картинка рядом с картинкой» позволяют отображать контент с обоих устройств одновременно.

По нижней границе дисплея имеется ряд светодиодов с настраиваемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с происходящим на экране, звуковыми эффектами и громкостью, а также с подсветкой клавиатуры или движениями мыши для еще большего погружения в игры.

Кроме того, монитор имеет следующие режимы:

Режим игры для быстрого переключения между настройками монитора, сохраненных пользователем под любимые игры.

Dark Boost уравновешивает темные и светлые зоны на экране для более четкого, сбалансированного и детализированного изображения.

Режим лупы позволяет увеличить центр экрана для более точного прицеливания.

Монитор Lenovo Legion R34W-30

34-дюймовый монитор Lenovo Legion R34w-30 с радиусом кривизны 1500R обеспечивает молниеносное время отклика с частотой обновления 180 Гц и MPRT 0,5 мс. Дисплей UWQHD с соотношением сторон 21:9 имеет 99% охвата цветового пространства sRGB и 90% цветовой гаммы DCI—P3, что обеспечивает четкие, яркие кадры. Два порта HDMI 2.1 и порт DP 1.4 позволяют легко переключаться между несколькими источниками видеосигнала.

Линейка Lenovo LOQ

Устройства Lenovo LOQ созданы для начинающих геймеров. Эти ноутбуки и настольные компьютеры предлагают выбор доступных вариантов, в которых есть все необходимое для начала погружения в мир киберспорта. Устройства Lenovo LOQ доступны в конфигурациях на базе процессоров Intel и AMD, с графическими процессорами до NVIDIA GeForce RTX 5070. Новинкой этого года стал 17-дюймовый ноутбук Lenovo LOQ 17IRX10 с процессором Intel Core i7-14650HX (в максимальной комплектации). Кроме того, представлены и другие устройства Lenovo LOQ:

Lenovo LOQ 15IRX10, 15-дюймовый ноутбук с процессором Intel Core i7-14650HX (в максимальной комплектации),

Lenovo LOQ 15AHP10, 15-дюймовый ноутбук с процессором AMD Ryzen 7 260 (в максимальной комплектации),

Lenovo LOQ Tower 17IAX10, ПК в форм-факторе Tower с процессором Intel Core Ultra 9 280HX (в максимальной комплектации) с возможностью самостоятельного апгрейда пользователем.

Игровые устройства Lenovo Legion поставляются с тремя бесплатными месяцами Xbox PC Game Pass.

Аксессуары Lenovo Legion

Экосистема стильных и полезных аксессуаров Lenovo Legion разработана для улучшения результативности и комфорта в игровых сессиях для каждого геймера.

Сумка-слинг Lenovo Legion Sling Bag для Lenovo Legion Go оснащена дополнительными отделениями для аксессуаров и предметов первой необходимости. Благодаря водонепроницаемому материалу, регулируемым ремням и карману для зонта/бутылки – этот аксессуар идеально подходить для геймеров, любящих путешествовать.

Очки Lenovo Legion 2 с новым элегантным дизайном теперь весят всего 65 г и имеют толщину 18,5 мм. Они представляют собой виртуальный экран с поддержкой 98% DCI-P3 (по сравнению с предыдущей моделью — 90%) и улучшенной яркостью до 800 нит (по сравнению с предыдущим поколением 270 нит). Новые очки обеспечивают более плавный и иммерсивный игровой процесс с поддержкой стереоскопического 3D, воспроизводя картинку характерную для 126-дюймового экрана Micro-OLED и частотой обновления 120 Гц, помогая при этом обеспечить конфиденциальность сессий пользователя.

Защитная пленка для экрана Lenovo Legion Go S

Защитная пленка Lenovo Legion Go S (8″, 1) толщиной всего 0,45 мм имеет высокую прозрачность стекла с твердостью 9H. Она защищает дисплей консоли от царапин, сохраняя при этом первоначальную чувствительность сенсорного дисплея.

Беспроводная игровая гарнитура Lenovo Legion H410 с 40-миллиметровыми накладными динамиками обеспечивает насыщенный и четкий звук. Легкая, эргономичная, с поворотным микрофоном и интуитивным управлением – эта гарнитура имеет два варианта подключения — 2,4 ГГц USB-A для низкой задержки и Bluetooth 5.2 для высокопроизводительных игр.