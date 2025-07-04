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4 июля, 2025
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E Ink разработал тачпад нового типа для ноутбуков

E Ink

Компания E Ink Corporation, производящая дисплеи на основе технологии электронных чернил, разработала тачпад нового типа для ноутбуков. Вместо обычной сенсорной панели предлагается использовать сенсорный экран на основе электронных чернил.

В отличие от традиционных решений, где дополнительный дисплей часто дублирует основной, это будет отдельный сенсорный экран для работы с ИИ-приложениями. На тачпаде могут отображаться сводки, генерируемые ИИ, а также он может служить окном для диалога с чат-ботом, не занимая место на основном экране.

Концепция двойного дисплея не новая, ее ранее уже представлял Asus и ряд других производителей, но технология E Ink потребляет минимум энергии. Цветные электронные чернила позволяют выводить информацию без лишней нагрузки на батарею. В отличие от LCD- или OLED-дисплеев, экраны E Ink практически не расходуют заряд. Это особенно важно для ноутбуков с ИИ-функциями, которые потребляют значительные ресурсы.

Кроме того, тачпад может работать как панель быстрого доступа, например, отображать уведомления, прогноз погоды или элементы управления медиаконтентом, аналогично Touch Bar от Apple.

Когда технология появится в серийных устройствах, пока неизвестно.

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