HP Omen Max 16 — флагманский игровой ноутбук с новыми чипами Intel, AMD и Nvidia

На CES 2025 компания HP представила флагманский игровой ноутбук Omen Max 16, который предназначен для тех, кто ищет максимальную производительность в компактном игровом устройстве.

HP Omen Max 16 будет доступен в конфигурациях как с процессорами Intel (до Core Ultra 9 275HX), так и с AMD (Ryzen AI 9 HX 375), а также он предлагает мощные графические карты Nvidia RTX 5000-й серии. Ноутбук получил инновационную систему охлаждения — впервые в линейке появилась паровая камера, а также новый состав жидкости Cryo, который улучшает терморегуляцию. Ноутбук оснащен вентиляторными лопастями, которые могут вращаться в обе стороны — это помогает очищать устройство от пыли.

Объем оперативной памяти составляет 64 Gb DDR5-5600 для моделей на процессорах Intel и 32 Gb DDR5-5600 для AMD. Емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 NVMe M.2 может составлять до 2 Tb. При использовании чипов Intel также предлагается SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 емкостью 1 Tb. Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном, покупателям будет предложен выбор из трех панелей:

OLED (2 560 x 1 600), частота обновления 240 Hz, пиковая яркость 500 нит, время отклика 0,2 мс, поддержка VRR, 100% охват цветовой гаммы DCI-P3;

IPS-дисплей (2 560 x 1 600), частота обновления 240 Hz, пиковая яркость 500 нит, время отклика 3 мс, поддержка VRR, 100% охват цветовой палитры sRGB;

IPS-дисплей (1 920 x 1 200), частота обновления 165 Hz, пиковая яркость 500 нит, время отклика 3 мс, поддержка VRR, 100% охват цветовой палитры sRGB.

Несмотря на использование более новых чипов, HP Omen Max 16 не поддерживает Thunderbolt 5.0 и поставляется с двумя портами Thunderbolt 4.0. Варианты на базе AMD получили два порта USB 4.0. Другие входы/выходы включают 2 порта USB Type-A 10 Гбит/с, порт HDMI 2.1, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и Ethernet RJ45.

Ноутбук оснащен полноразмерной клавиатурой с четырехзонной RGB-подсветкой и технологией Anti-ghosting, есть веб-камера HP True Vision 1080p, два динамика с поддержкой DTS:X Ultra и двойной массив микрофонов. Вес ноутбука составляет до 2,7 кг.

HP Omen Max 16 поступит в продажу в ближайшие месяцы по цене от $2 699.