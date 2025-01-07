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8 января, 2025
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Lenovo представила новые Yoga и IdeaPad с поддержкой искусственного интеллекта

Сегодня на выставке CES 2025 Lenovo объявила о выпуске новых устройств и программного обеспечения линеек Lenovo Yoga и IdeaPad. Среди них:

  • Ноутбук Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) с OLED PureSight Pro дисплеем, и первой в мире подэкранной камерой в ноутбуке, благодаря чему соотношение площади экрана к корпусу составляет 98%.
  • Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) — ноутбук на базе ИИ с двумя большими OLED-экранами PureSight.
  • Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14”, 10) — Copilot+ PC ноутбук с процессором Intel или Intel Core™ Ultra 7 (в максимальной комплектации) и OLED дисплеем PureSight.
  • Lenovo Yoga Tab Plus, первый планшет Lenovo с ИИ, обеспечивающий потрясающую производительность и персонализированный пользовательский опыт.
  • Ноутбуки-трансформеры Yoga 7i 2-в-1 14” и 16”, ноутбук IdeaPad Pro 5i с OLED-дисплеем (в опциональной конфигурации) и два планшета — Idea Tab Pro и Lenovo Tab.
  • первый в мире потребительский настольный компьютер на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon X Plus — IdeaCentre Mini x (1L, 10) и настольный компьютер IdeaCentre Tower (17L, 10) с новейшими процессорами Intel Core Ultra.

Кроме того, в рамках шоу инноваций Lenovo продемонстрировала два концептуальных устройства: прототип дисплея Lenovo AI Display, который автоматически поворачивается, поднимается и наклоняется в соответствии с положением пользователя за компьютером, и носимые устройства Lenovo AI Travel Set для отслеживания и анализа данных об активности и здоровья пользователя во время движения.

Lenovo Yoga Slim 9i (14″, 10)

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10)

Lenovo Yoga Slim 9i (14″, 10) первый в мире ноутбук с подэкранной камерой и технологией обработки изображений Visionary.ai, 14-дюймовый OLED-дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Если деактивировать камеру, расположенную под панелью дисплея, пользователь получает первый в мире экран без выреза для камеры, полезная площадь которого занимает 98% по отношению к корпусу устройства.  Дисплей PureSight Pro обеспечивает превосходную цветопередачу Delta E<1, поддерживает 100% sRGB, P3 и Adobe RGB и сертифицирован TÜV Low Blue Light и Eyesafe Display. Внешняя крышка ноутбука защищена ударопрочным стеклом, которое выдерживает надавливание, падения и царапины, обеспечивая, одновременно с этим, объемный 3D-эффект, напоминающий «кошачий глаз».

Lenovo Yoga Slim 9i (14″, 10)

Lenovo Yoga Slim 9i (14″, 10) — это Copilot+PC с Windows 11 на базе процессора Intel Core Ultra 7 с NPU 48 TOPS. Lenovo AI Core использует NPU для ускорения работы в режиме высоких нагрузок, динамической настройки всех компонентов системы компьютера, а также для адаптивного управления питанием в режиме реального времени.

Lenovo Yoga Slim 9i (14″, 10) — этот невероятно легкий ноутбук весом 1,19 кг оснащен портами Thunderbolt 4 и аккумулятором емкостью 75 Вт·ч, который обеспечивает до 17 часов автономной работы и высокую эффективность с ускорением искусственного интеллекта, благодаря чему такие ресурсоемкие задачи, как компиляция изображений, рендеринг и растеризация занимают меньшую часть рабочего процесса креатора.

Lenovo Yoga Book 9i (14″, 10)

 

Lenovo Yoga Book 9i (14″, 10)

Еще более тонкий и легкий обновленный ноутбук-трансформер Lenovo Yoga Book 9i (14″, 10) 2025 года имеет увеличенную батарею два 14-дюймовых сенсорных OLED-дисплея PureSight со 100% поддержкой DCIP3, частотой обновления 120 Гц VRR4 и яркостью 500 нит. Активное соотношение сторон 94%, что на 2,1% больше, чем у устройств предыдущего поколения. Экраны имеют вращающуюся на 360° звуковую панель с четырьмя динамиками Dolby Atmos для более полного звучания и глубоких басов.

Конструкция с двумя экранами открывает еще больше вариантов использования: одного экрана в качестве холста для скетчинга, а другого — в качестве блокнота для заметок или для запуска ПО с искусственным интеллектом для генерации изображений; на одном экране можно открыть видеотрансляцию встречи, а на другом конспектировать тезисы ВКС. Входящие в комплект Bluetooth-клавиатура, перо и чехол-подставка открывают безгранично много вариантов использования этого ноутбука-трансформера.

Искусственный интеллект на Yoga Book 9i (14″, 10) оптимизирует рабочие процессы пользователя и увеличивает время автономной работы компьютера.

  • Режим умных заметок: превращает текстовые заметки или зарисовки в изысканные визуальные компоненты для сопровождения записей.
  • Режим Smart reader: генерирует краткий обзор книг и документов из библиотеки пользователя.

Устройство также поддерживает технологию распознавания жестов Air Gestures, благодаря которой пользователь может управлять перемещением окон между экранами, прокручивать страницы браузера и делать снимки экрана.

Lenovo Yoga Book 9i (14″, 10)

 

Lenovo Yoga Book 9i (14″, 10) оснащен аккумулятором емкостью 88 Вт·ч, который обеспечивает более длительное время автономной работы, позволяя сохранить небольшой вес устройства в 1,22 кг (без клавиатуры).

Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14″, 10)

 

Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14″, 10)

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 10) — это Copilot+ PC на базе Intel Core Ultra в формфакторе, трансформируемом на 360°, и обновленным Yoga Pen. Его 14-дюймовый MultiTouch OLED-дисплей PureSight 2,8K с соотношением сторон 16:10, разрешением WQHD+, частотой обновления 120 Гц VRR, пиковой яркостью 1100 нит и поддержкой цветовой гаммы 100% sRGB и 100% P3. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 75 Вт·ч и весит всего 1,32 кг.

Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14″, 10) включает в себя функции, эксклюзивные для ноутбуков этой серии:

  • Интеллектуальные режимы адаптивных настроек и управления ПК, в зависимости от профиля использования устройства (будь то работа, гейминг, творчество и др.):
    • Когда продуктивность имеет первостепенное значение режим внимания позволяет блокировать отвлекающие веб-сайты и приложения, чтобы пользователь мог сосредоточиться на текущей задаче.
    • Включает в себя функции предупреждения о здоровье, которые борются с усталостью глаз, напоминают пользователям о необходимости делать перерывы, держать осанку и др.
    • Инструменты для совместной работы: набор настроек, предназначенных для улучшения качества видеозвонков, включая улучшение при слабом освещении, виртуального докладчика, размытие фона, которые повышают четкость и комфорт при совместной работе с другими пользователями.
    • Режим защиты: фокусируется на защите информации пользователя с помощью оповещения о конфиденциальности, автоматической подсказки VPN и др.
    • Режим питания: помогает увеличить срок службы аккумулятора и оптимизировать общую производительность ПК, максимально увеличивая время автономной работы.
  • Smart Share на основе искусственного интеллекта позволяет бесшовно обмениваться изображениями и файлами между сопряженными смартфоном и ноутбуком. Для автоматической активации приложения Smart Share на устройствах пользователю достаточно коснуться смартфоном Android и IOS6 края экрана ноутбука, в результате произойдет мгновенное сопряжение поддерживаемых устройств и станет возможной «перетаскивание» картинок, заметок и других файлов между устройствами экосистемы.
  • Smart Care: обеспечивает поддержку от технических специалистов Lenovo в режиме реального времени. Программа Lenovo Premium Care Service открывает возможность пользователям получать квалифицированную техническую помощь в чате на ПК или по телефону, по звонку в службу поддержки и выездной сервис.
Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14″, 10)

 

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10)

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14″, 10) – это Copilot+PC, разработанный совместно с Intel. 14-дюймовый OLED-дисплей 2.8K с частотой обновления 120 Гц4, поддержкой 100% цветового пространства sRGB/P3 и 99% Adobe RGB, яркостью 1100 нит позволяет воплотить в жизнь любые творческие идеи и проекты. Такие задачи, как рендеринг видео, редактирование фотографий, генерация текста, изображений и другие оптимизируются с помощью искусственного интеллекта благодаря работе NPU c 48 TOPS. Lenovo AI Core использует искусственный интеллект для повышения производительности ПК при работе с ресурсоёмким приложениями и для увеличения времени автономной работы. Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14″, 10) оснащен аккумулятором емкостью 70 Вт·ч и весит всего 1,25 кг.

Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (16″, 10)

 

Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (16″, 10) и Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (14″, 10)

Ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (16”, 10) и Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (14”, 10) – это Copilot+PC c OLED-дисплеем PureSight с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц4 со 100% поддержкой DCI-P3 и продающимся отдельно пером Yoga Pen. Оба ноутбука имеют мощный аккумулятор емкостью 70 Вт·ч и весят всего 1,45 кг (14”) и 1,89 кг (16”). Ноутбуки Lenovo Yoga 2025 года имеют доступ к бесплатной версии Adobe Creative Cloud в течение 2 месяцев. Новые пользователи Adobe Creative Cloud получают доступ ко пакету, включающему более 20 приложений, без необходимости оплаты или внесения данных кредитной карты для активации. Пользователи с активной подпиской Adobe Creative Cloud получат возможность приостановки платежей по текущему тарифному плану на два месяца.

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16″, 10)

 

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16″, 10)

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16″,10) — это Copilot+PC с процессорами Intel Core Ultra 9 (H-SKU) и TDP до 135 Вт с потрясающим OLED-дисплеем 2,8K и частотой обновления до 120Гц VRR. Встроенный NPU обеспечивает бесперебойную производительность при работе с приложениями искусственного интеллекта. Аккумулятор емкостью 84 Вт·ч гарантирует долгое время автономной работы, а несколько портов Thunderbolt 4 и USB-A, ридер SD-карт и HDMI позволяют подключать все виды периферийных устройств. Вес ноутбука не превышает 2 кг.

Lenovo AI Now: новая эра интеллектуальных вычислений

Lenovo AI Now поддерживается всеми ПК Lenovo Yoga и Lenovo IdeaPad, анонсированными на выставке CES 2025, превращая их в персонализированные устройства с функциональностью искусственного интеллекта. Благодаря большой языковой модели (LLM) Llama 3 от Meta и передовым многоядерным процессорам (CPU, GPU, NPU) Lenovo AI Now обеспечивает высокую производительность всех систем ПК благодаря быстрой обработке данных пользователя прямо на устройстве. В основе используемой LLM лежит персональная база знаний пользователя, формируемая из всех файлов, изображений, видеофайлов и других данных, хранящихся на устройстве. Система бережно систематизирует эти данные и хранит их, обеспечивая интеллектуальный поиск, извлечение и защиту конфиденциальной информации, не посылая их в облако. Интеллектуальный агент Lenovo AI Now позволяет пользователям искать файлы, формировать резюме и краткие сводки содержаний файлов, задавать вопросы системе и получать аналитическую информацию из персональной базы знаний и много других полезных функций, которые облегчают повседневную рутину современного пользователя ПК. В ближайшее время в Lenovo AI Now появится возможность поиска по общей базе знаний (формируемой всеми подключенными устройствами). Это значит пользователи смогут легко находить и извлекать важные документы на ПК с искусственным интеллектом и поддерживаемых планшетах. Кроме того, в скором времени в интерфейсе взаимодействия агента и используемой LLM появится поддержка немецкого, испанского и французского языков.

Lenovo Yoga Tab Plus

 

Lenovo расширяет линейку планшетов, представляя Yoga Tab Plus — первый планшет Lenovo с искусственным интеллектом. Новинка на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 3 и NPU с 20 TOPS имеет персонального интеллектуального агента Lenovo AI Now на базе встроенной LLM. Благодаря локальной обработке данных Yoga Tab Plus выдает высокую производительность, помогает оптимизировать работу пользователя и обеспечивает конфиденциальность его информации.

Помимо встроенных Yoga Tab предоставляет пользователям возможность доступа к облачным решениям искусственного интеллекта. Lenovo AI Note Writing assistant и AI Transcript для преобразования голоса в текст и переводом на поддерживаемые языки в режиме реального времени. В набор дополнительных аксессуаров Yoga Tab Plus входят эргономичная клавиатура 2-в-1 и стилус Lenovo Tab Pen Pro (продаются отдельно), которые обеспечивают невероятную комфортную и приятные тактильные ощущения при наборе текста или создании рукописных заметок/эскизов. Запатентованная технология Lenovo TurboTouch позволяет воспроизводить характерный при рисовании карандашом звук, обеспечивает мгновенный отклик и исключительную плавность при манипуляциях пользователя пером.

Yoga Tab Plus имеет 12,7-дюймовый 3K дисплей PureSight Pro с антибликовым покрытием и яркостью 900 нит, частотой обновления 144 Гц и 100% цветовым охватом DCI-P3. Встроенная аудиосистема от Harman Kardon обеспечивает невероятное качество звука благодаря двум высокочастотным динамикам и четырем для басов. Емкость аккумулятора планшета составляет 10 200 мАч, устройство поддерживает быструю зарядку и Wi-Fi.

Lenovo Idea Tab Pro

 

Помимо Yoga Tab Plus Lenovo представила еще два планшета:

  • Lenovo Idea Tab Pro с поддержкой ИИ Google Gemini и функцией интеллектуального поиска Circle to Search. Устройство с 12,7-дюймовым экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц, четырьмя динамиками JBL с технологией Dolby Atmos, аккумулятором емкостью 10 200 мАч — идеальное решение для студентов, для рабочих, учебных или сериальных марафонов в течение всего дня. Lenovo Idea Tab Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300, обеспечивающим до 60% больше мощности по сравнению с моделью предыдущего поколения. Благодаря запатентованной технологии Lenovo TurboSystem, разработанной для Android устройств, планшет выдает максимум производительности и быстрый запуск приложений, стабильную работу всех компонентов системы и увеличенное время автономной работы. Планшет можно использовать со стилусом Lenovo Tab Pen Plus или с клавиатурой 2-в-1 (продаются отдельно).
  • Планшет Lenovo Tab идеально подходит для ценителей кино или заядлых интернет-серферов. Легкий планшет с диагональю 10,1 дюйма доступен с набором чехлов для любой жизненной ситуации: прозрачный чехол-подставка, защитный чехол-книжка и чехол Play Suite для детей.

Настольные ПК Mini и Tower на базе искусственного интеллекта

Lenovo IdeaCentre Mini x (1 л, 10 л)

 

Новейший настольный мини-ПК IdeaCentre Mini x (1L, 10) меняет представление о компактных вычислениях, сочетая в себе производительность и мощь искусственного интеллекта в элегантном миниатюрном корпусе объемом 1 литр. Оснащенный 8-ядерным процессором Snapdragon X Plus или Snapdragon X с NPU 45 TOPS, IdeaCentre Mini x с легкостью справляется с ресурсоемкими приложениями и сложными проектными задачами. Этот мощный мини Copilot+PC предлагает функции с поддержкой искусственного интеллекта для профессионалов креативных индустрий. Благодаря компактному форм-фактору IdeaCentre Mini x может располагаться даже в самых узких местах, он оснащен сверхбыстрым модулем Wi-Fi 7, а также портами USB 4.0 для одновременного подключения нескольких периферийных устройств. Этот мини ПК поставляется со встроенным блоком питания и бесшумным двойным вентилятором, легко открывающейся крышкой корпуса для самостоятельной замены компонентов или апгрейда.

Lenovo IdeaCentre в корпусе Tower (17L, 10)

 

Lenovo IdeaCentre Tower (17L, 10) оснащен сменной передней панелью для придания индивидуальности и обеспечивает невероятную производительность благодаря сочетанию процессора Intel Core Ultra 7, графики NVIDIA GeForce RTX 4060 и памяти до 32 ГБ. В сочетании с множеством вариантов подключения, включая порты USB-A, USB Type-C, LAN, HDMI и VGA, а также поддержкой Wi-Fi 7, этот мощный ПК предоставляет доступ к преимуществам ИИ для исполнения самых требовательных задач.

Идеальным компаньоном для новейших настольных компьютеров Lenovo является уникальная инновационная самозаряжающаяся Bluetooth-клавиатура Lenovo 800. Клавиатура использует передовую фотоэлектрическую технологию и суперконденсаторы с быстрой зарядкой от окружающего освещения для хранения энергии, устраняя необходимость в одноразовых батареях. Она имеет футуристичный дизайн, влагозащищенный корпус с регулируемыми по высоте и наклону ножками, специальными элементами управления мультимедиа и 3-зонной компоновкой клавиш. Lenovo Accessories and Display Manager управляет встроенным индикатором яркости подсветки и энергопотреблением в режиме реального времени. Эта клавиатура является примером приверженности Lenovo принципам экономики замкнутого цикла.

Концепт дисплея с ИИ

С помощью AI Display Lenovo еще больше меняет представление о «интеллектуальных технологиях для всех». Представленный концепт монитора с ИИ разработан для улучшения взаимодействия с пользователем. Он адаптируется к движениям пользователя, автоматически вращая, поднимая и наклоняя экран. Lenovo AI Display может управляться голосом и обладает различными функциями безопасности, включая автоматическое размытие экрана, когда пользователь отходит от него, уведомление ИТ-специалистов об изменении настроек и многое другое. Кроме того, такой монитор предупредит пользователя о неправильной осанке, долгом сидении и необходимости сделать перерыв в работе, если обнаружит зевоту или закрытие глаз пользователем.

Концепт Lenovo AI Travel Set

Набор Lenovo AI Travel Set включает в себя носимые устройства с поддержкой искусственного интеллекта. ИИ-браслет, подвесной ИИ-пульт и запоминающее ИИ-устройство, синхронизируясь собирают данные о состоянии здоровья и физических показателях своего владельца в течение дня, формируя тем самым индивидуальную личную базу знаний пользователя. Носимые устройства отслеживают перемещения, физическую активность и другие виды деятельности для создания ежедневных отчетов о состоянии здоровья и производительности пользователя. Эти данные могут быть использованы для анализа или составления индивидуальных планов улучшения самочувствия. Lenovo AI Travel Set также поддерживает функции перевода речи с помощью искусственного интеллекта, что позволяет преодолевать языковой барьер в путешествиях по всему миру.

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