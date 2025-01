Lenovo представила новые Yoga и IdeaPad с поддержкой искусственного интеллекта

Сегодня на выставке CES 2025 Lenovo объявила о выпуске новых устройств и программного обеспечения линеек Lenovo Yoga и IdeaPad. Среди них:

Ноутбук Lenovo Yoga Slim 9 i (14”, 10) с OLED PureSight Pro дисплеем, и первой в мире подэкранной камерой в ноутбуке, благодаря чему соотношение площади экрана к корпусу составляет 98%.

— ноутбук на базе ИИ с двумя большими OLED-экранами PureSight. Lenovo Yoga 9 i 2-в-1 Aura Edition (14”, 10) — Copilot+ PC ноутбук с процессором Intel или Intel Core™ Ultra 7 (в максимальной комплектации) и OLED дисплеем PureSight.

— Copilot+ PC ноутбук с процессором Intel или Intel Core™ Ultra 7 (в максимальной комплектации) и OLED дисплеем PureSight. Lenovo Yoga Tab Plus , первый планшет Lenovo с ИИ, обеспечивающий потрясающую производительность и персонализированный пользовательский опыт.

14” и 16”, ноутбук с OLED-дисплеем (в опциональной конфигурации) и два планшета — . первый в мире потребительский настольный компьютер на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon X Plus — IdeaCentre Mini x (1L, 10) и настольный компьютер IdeaCentre Tower (17L, 10) с новейшими процессорами Intel Core Ultra.

Кроме того, в рамках шоу инноваций Lenovo продемонстрировала два концептуальных устройства: прототип дисплея Lenovo AI Display, который автоматически поворачивается, поднимается и наклоняется в соответствии с положением пользователя за компьютером, и носимые устройства Lenovo AI Travel Set для отслеживания и анализа данных об активности и здоровья пользователя во время движения.

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10)

Lenovo Yoga Slim 9i (14″, 10) — первый в мире ноутбук с подэкранной камерой и технологией обработки изображений Visionary.ai, 14-дюймовый OLED-дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 120 Гц. Если деактивировать камеру, расположенную под панелью дисплея, пользователь получает первый в мире экран без выреза для камеры, полезная площадь которого занимает 98% по отношению к корпусу устройства. Дисплей PureSight Pro обеспечивает превосходную цветопередачу Delta E<1, поддерживает 100% sRGB, P3 и Adobe RGB и сертифицирован TÜV Low Blue Light и Eyesafe Display. Внешняя крышка ноутбука защищена ударопрочным стеклом, которое выдерживает надавливание, падения и царапины, обеспечивая, одновременно с этим, объемный 3D-эффект, напоминающий «кошачий глаз».

Lenovo Yoga Slim 9i (14″, 10) — это Copilot+PC с Windows 11 на базе процессора Intel Core Ultra 7 с NPU 48 TOPS. Lenovo AI Core использует NPU для ускорения работы в режиме высоких нагрузок, динамической настройки всех компонентов системы компьютера, а также для адаптивного управления питанием в режиме реального времени.

Lenovo Yoga Slim 9i (14″, 10) — этот невероятно легкий ноутбук весом 1,19 кг оснащен портами Thunderbolt 4 и аккумулятором емкостью 75 Вт·ч, который обеспечивает до 17 часов автономной работы и высокую эффективность с ускорением искусственного интеллекта, благодаря чему такие ресурсоемкие задачи, как компиляция изображений, рендеринг и растеризация занимают меньшую часть рабочего процесса креатора.

Lenovo Yoga Book 9i (14″, 10)

Еще более тонкий и легкий обновленный ноутбук-трансформер Lenovo Yoga Book 9i (14″, 10) 2025 года имеет увеличенную батарею два 14-дюймовых сенсорных OLED-дисплея PureSight со 100% поддержкой DCI—P3, частотой обновления 120 Гц VRR4 и яркостью 500 нит. Активное соотношение сторон 94%, что на 2,1% больше, чем у устройств предыдущего поколения. Экраны имеют вращающуюся на 360° звуковую панель с четырьмя динамиками Dolby Atmos для более полного звучания и глубоких басов.

Конструкция с двумя экранами открывает еще больше вариантов использования: одного экрана в качестве холста для скетчинга, а другого — в качестве блокнота для заметок или для запуска ПО с искусственным интеллектом для генерации изображений; на одном экране можно открыть видеотрансляцию встречи, а на другом конспектировать тезисы ВКС. Входящие в комплект Bluetooth-клавиатура, перо и чехол-подставка открывают безгранично много вариантов использования этого ноутбука-трансформера.

Искусственный интеллект на Yoga Book 9i (14″, 10) оптимизирует рабочие процессы пользователя и увеличивает время автономной работы компьютера.

Режим умных заметок: превращает текстовые заметки или зарисовки в изысканные визуальные компоненты для сопровождения записей.

превращает текстовые заметки или зарисовки в изысканные визуальные компоненты для сопровождения записей. Режим Smart reader: генерирует краткий обзор книг и документов из библиотеки пользователя.

Устройство также поддерживает технологию распознавания жестов Air Gestures, благодаря которой пользователь может управлять перемещением окон между экранами, прокручивать страницы браузера и делать снимки экрана.

Lenovo Yoga Book 9i (14″, 10) оснащен аккумулятором емкостью 88 Вт·ч, который обеспечивает более длительное время автономной работы, позволяя сохранить небольшой вес устройства в 1,22 кг (без клавиатуры).

Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14″, 10)

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14″, 10) — это Copilot+ PC на базе Intel Core Ultra в форм—факторе, трансформируемом на 360°, и обновленным Yoga Pen. Его 14-дюймовый Multi—Touch OLED-дисплей PureSight 2,8K с соотношением сторон 16:10, разрешением WQHD+, частотой обновления 120 Гц VRR, пиковой яркостью 1100 нит и поддержкой цветовой гаммы 100% sRGB и 100% P3. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 75 Вт·ч и весит всего 1,32 кг.

Lenovo Yoga 9i 2-в-1 Aura Edition (14″, 10) включает в себя функции, эксклюзивные для ноутбуков этой серии:

Интеллектуальные режимы адаптивных настроек и управления ПК, в зависимости от профиля использования устройства (будь то работа, гейминг, творчество и др.):

Когда продуктивность имеет первостепенное значение режим внимания позволяет блокировать отвлекающие веб-сайты и приложения, чтобы пользователь мог сосредоточиться на текущей задаче. Включает в себя функции предупреждения о здоровье, которые борются с усталостью глаз, напоминают пользователям о необходимости делать перерывы, держать осанку и др. Инструменты для совместной работы: набор настроек, предназначенных для улучшения качества видеозвонков, включая улучшение при слабом освещении, виртуального докладчика, размытие фона, которые повышают четкость и комфорт при совместной работе с другими пользователями. Режим защиты: фокусируется на защите информации пользователя с помощью оповещения о конфиденциальности, автоматической подсказки VPN и др. Режим питания: помогает увеличить срок службы аккумулятора и оптимизировать общую производительность ПК, максимально увеличивая время автономной работы.

Smart Share на основе искусственного интеллекта позволяет бесшовно обмениваться изображениями и файлами между сопряженными смартфоном и ноутбуком. Для автоматической активации приложения Smart Share на устройствах пользователю достаточно коснуться смартфоном Android и IOS 6 края экрана ноутбука, в результате произойдет мгновенное сопряжение поддерживаемых устройств и станет возможной «перетаскивание» картинок, заметок и других файлов между устройствами экосистемы.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10)

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14″, 10) – это Copilot+PC, разработанный совместно с Intel. 14-дюймовый OLED-дисплей 2.8K с частотой обновления 120 Гц4, поддержкой 100% цветового пространства sRGB/P3 и 99% Adobe RGB, яркостью 1100 нит позволяет воплотить в жизнь любые творческие идеи и проекты. Такие задачи, как рендеринг видео, редактирование фотографий, генерация текста, изображений и другие оптимизируются с помощью искусственного интеллекта благодаря работе NPU c 48 TOPS. Lenovo AI Core использует искусственный интеллект для повышения производительности ПК при работе с ресурсоёмким приложениями и для увеличения времени автономной работы. Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14″, 10) оснащен аккумулятором емкостью 70 Вт·ч и весит всего 1,25 кг.

Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (16″, 10) и Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (14″, 10)

Ноутбуки-трансформеры Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (16”, 10) и Lenovo Yoga 7i 2-в-1 (14”, 10) – это Copilot+PC c OLED-дисплеем PureSight с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц4 со 100% поддержкой DCI-P3 и продающимся отдельно пером Yoga Pen. Оба ноутбука имеют мощный аккумулятор емкостью 70 Вт·ч и весят всего 1,45 кг (14”) и 1,89 кг (16”). Ноутбуки Lenovo Yoga 2025 года имеют доступ к бесплатной версии Adobe Creative Cloud в течение 2 месяцев. Новые пользователи Adobe Creative Cloud получают доступ ко пакету, включающему более 20 приложений, без необходимости оплаты или внесения данных кредитной карты для активации. Пользователи с активной подпиской Adobe Creative Cloud получат возможность приостановки платежей по текущему тарифному плану на два месяца.

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16″, 10)

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16″,10) — это Copilot+PC с процессорами Intel Core Ultra 9 (H-SKU) и TDP до 135 Вт с потрясающим OLED-дисплеем 2,8K и частотой обновления до 120Гц VRR. Встроенный NPU обеспечивает бесперебойную производительность при работе с приложениями искусственного интеллекта. Аккумулятор емкостью 84 Вт·ч гарантирует долгое время автономной работы, а несколько портов Thunderbolt 4 и USB-A, ридер SD-карт и HDMI позволяют подключать все виды периферийных устройств. Вес ноутбука не превышает 2 кг.

Lenovo AI Now: новая эра интеллектуальных вычислений

Lenovo AI Now поддерживается всеми ПК Lenovo Yoga и Lenovo IdeaPad, анонсированными на выставке CES 2025, превращая их в персонализированные устройства с функциональностью искусственного интеллекта. Благодаря большой языковой модели (LLM) Llama 3 от Meta и передовым многоядерным процессорам (CPU, GPU, NPU) Lenovo AI Now обеспечивает высокую производительность всех систем ПК благодаря быстрой обработке данных пользователя прямо на устройстве. В основе используемой LLM лежит персональная база знаний пользователя, формируемая из всех файлов, изображений, видеофайлов и других данных, хранящихся на устройстве. Система бережно систематизирует эти данные и хранит их, обеспечивая интеллектуальный поиск, извлечение и защиту конфиденциальной информации, не посылая их в облако. Интеллектуальный агент Lenovo AI Now позволяет пользователям искать файлы, формировать резюме и краткие сводки содержаний файлов, задавать вопросы системе и получать аналитическую информацию из персональной базы знаний и много других полезных функций, которые облегчают повседневную рутину современного пользователя ПК. В ближайшее время в Lenovo AI Now появится возможность поиска по общей базе знаний (формируемой всеми подключенными устройствами). Это значит пользователи смогут легко находить и извлекать важные документы на ПК с искусственным интеллектом и поддерживаемых планшетах. Кроме того, в скором времени в интерфейсе взаимодействия агента и используемой LLM появится поддержка немецкого, испанского и французского языков.

Lenovo расширяет линейку планшетов, представляя Yoga Tab Plus — первый планшет Lenovo с искусственным интеллектом. Новинка на базе мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 3 и NPU с 20 TOPS имеет персонального интеллектуального агента Lenovo AI Now на базе встроенной LLM. Благодаря локальной обработке данных Yoga Tab Plus выдает высокую производительность, помогает оптимизировать работу пользователя и обеспечивает конфиденциальность его информации.

Помимо встроенных Yoga Tab предоставляет пользователям возможность доступа к облачным решениям искусственного интеллекта. Lenovo AI Note Writing assistant и AI Transcript для преобразования голоса в текст и переводом на поддерживаемые языки в режиме реального времени. В набор дополнительных аксессуаров Yoga Tab Plus входят эргономичная клавиатура 2-в-1 и стилус Lenovo Tab Pen Pro (продаются отдельно), которые обеспечивают невероятную комфортную и приятные тактильные ощущения при наборе текста или создании рукописных заметок/эскизов. Запатентованная технология Lenovo TurboTouch позволяет воспроизводить характерный при рисовании карандашом звук, обеспечивает мгновенный отклик и исключительную плавность при манипуляциях пользователя пером.

Yoga Tab Plus имеет 12,7-дюймовый 3K дисплей PureSight Pro с антибликовым покрытием и яркостью 900 нит, частотой обновления 144 Гц и 100% цветовым охватом DCI-P3. Встроенная аудиосистема от Harman Kardon обеспечивает невероятное качество звука благодаря двум высокочастотным динамикам и четырем для басов. Емкость аккумулятора планшета составляет 10 200 мАч, устройство поддерживает быструю зарядку и Wi-Fi.

Помимо Yoga Tab Plus Lenovo представила еще два планшета:

Lenovo Idea Tab Pro с поддержкой ИИ Google Gemini и функцией интеллектуального поиска Circle to Search. Устройство с 12,7-дюймовым экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц, четырьмя динамиками JBL с технологией Dolby Atmos, аккумулятором емкостью 10 200 мАч — идеальное решение для студентов, для рабочих, учебных или сериальных марафонов в течение всего дня. Lenovo Idea Tab Pro оснащен процессором MediaTek Dimensity 8300, обеспечивающим до 60% больше мощности по сравнению с моделью предыдущего поколения. Благодаря запатентованной технологии Lenovo TurboSystem, разработанной для Android устройств, планшет выдает максимум производительности и быстрый запуск приложений, стабильную работу всех компонентов системы и увеличенное время автономной работы. Планшет можно использовать со стилусом Lenovo Tab Pen Plus или с клавиатурой 2-в-1 (продаются отдельно).

Настольные ПК Mini и Tower на базе искусственного интеллекта

Новейший настольный мини-ПК IdeaCentre Mini x (1L, 10) меняет представление о компактных вычислениях, сочетая в себе производительность и мощь искусственного интеллекта в элегантном миниатюрном корпусе объемом 1 литр. Оснащенный 8-ядерным процессором Snapdragon X Plus или Snapdragon X с NPU 45 TOPS, IdeaCentre Mini x с легкостью справляется с ресурсоемкими приложениями и сложными проектными задачами. Этот мощный мини Copilot+PC предлагает функции с поддержкой искусственного интеллекта для профессионалов креативных индустрий. Благодаря компактному форм-фактору IdeaCentre Mini x может располагаться даже в самых узких местах, он оснащен сверхбыстрым модулем Wi-Fi 7, а также портами USB 4.0 для одновременного подключения нескольких периферийных устройств. Этот мини ПК поставляется со встроенным блоком питания и бесшумным двойным вентилятором, легко открывающейся крышкой корпуса для самостоятельной замены компонентов или апгрейда.

Lenovo IdeaCentre Tower (17L, 10) оснащен сменной передней панелью для придания индивидуальности и обеспечивает невероятную производительность благодаря сочетанию процессора Intel Core Ultra 7, графики NVIDIA GeForce RTX 4060 и памяти до 32 ГБ. В сочетании с множеством вариантов подключения, включая порты USB-A, USB Type-C, LAN, HDMI и VGA, а также поддержкой Wi-Fi 7, этот мощный ПК предоставляет доступ к преимуществам ИИ для исполнения самых требовательных задач.

Идеальным компаньоном для новейших настольных компьютеров Lenovo является уникальная инновационная самозаряжающаяся Bluetooth-клавиатура Lenovo 800. Клавиатура использует передовую фотоэлектрическую технологию и суперконденсаторы с быстрой зарядкой от окружающего освещения для хранения энергии, устраняя необходимость в одноразовых батареях. Она имеет футуристичный дизайн, влагозащищенный корпус с регулируемыми по высоте и наклону ножками, специальными элементами управления мультимедиа и 3-зонной компоновкой клавиш. Lenovo Accessories and Display Manager управляет встроенным индикатором яркости подсветки и энергопотреблением в режиме реального времени. Эта клавиатура является примером приверженности Lenovo принципам экономики замкнутого цикла.

Концепт дисплея с ИИ

С помощью AI Display Lenovo еще больше меняет представление о «интеллектуальных технологиях для всех». Представленный концепт монитора с ИИ разработан для улучшения взаимодействия с пользователем. Он адаптируется к движениям пользователя, автоматически вращая, поднимая и наклоняя экран. Lenovo AI Display может управляться голосом и обладает различными функциями безопасности, включая автоматическое размытие экрана, когда пользователь отходит от него, уведомление ИТ-специалистов об изменении настроек и многое другое. Кроме того, такой монитор предупредит пользователя о неправильной осанке, долгом сидении и необходимости сделать перерыв в работе, если обнаружит зевоту или закрытие глаз пользователем.

Концепт Lenovo AI Travel Set

Набор Lenovo AI Travel Set включает в себя носимые устройства с поддержкой искусственного интеллекта. ИИ-браслет, подвесной ИИ-пульт и запоминающее ИИ-устройство, синхронизируясь собирают данные о состоянии здоровья и физических показателях своего владельца в течение дня, формируя тем самым индивидуальную личную базу знаний пользователя. Носимые устройства отслеживают перемещения, физическую активность и другие виды деятельности для создания ежедневных отчетов о состоянии здоровья и производительности пользователя. Эти данные могут быть использованы для анализа или составления индивидуальных планов улучшения самочувствия. Lenovo AI Travel Set также поддерживает функции перевода речи с помощью искусственного интеллекта, что позволяет преодолевать языковой барьер в путешествиях по всему миру.