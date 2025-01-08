Игровые ноутбуки Asus ROG Strix Scar 16 и 18 получили графику GeForce RTX 5090

Компания Asus на CES 2025 представила игровые ноутбуки ROG Strix Scar 16 (G635L) и ROG Strix Scar 18 (G835L). Устройства получили новейшие процессоры Intel Arrow Lake-HX и графику нового поколения GeForce RTX 5000.

Ноутбуки могут предложить процессоры вплоть до флагманского 24-ядерного Core Ultra 9 275HX (до 5,4 GHz), видеокарты до флагманской модели RTX 5090 (175 Вт) оснащенной 24 Gb видеопамяти, а также до 64 Gb оперативной памяти DDR5-5600 и NVMe-накопители PCIe 4.0 объемом до 2 Tb. В систему охлаждения входит три вентилятора, испарительная камера и термоинтерфейс из жидкого металла Conductonaut Extreme.

Доступны различные варианты дисплеев, включая IPS-экраны ROG Nebula с разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 240 Hz, яркостью 500 нит, временем отклика 3 мс и 100-процентным охватом DCI-P3. Дисплей сертифицирован институтом цвета Pantone, что свидетельствует о высокой точности цветопередачи. Поддерживаются технологии Nvidia G-Sync и Dolby Vision. На крышке имеется вспомогательный «пиксельный» экран AniMe Matrix Vision.

Автономность ноутбуков обеспечивает батарея емкостью 90 Втч. Есть два порта Thunderbolt 5 (с альтернативными режимами DisplayPort, зарядки и поддержкой G-Sync), три USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 FRL, 2,5-Гбит сетевой разъем LAN, и комбинированный 3,5-мм аудиовыход. Имеется поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Цена ноутбуков Asus ROG Strix Scar начинается от $2599,99. В комплект поставки входит блок питания мощностью 280 Вт.