Asus представил игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G16 с новыми процессорами Intel и AMD и графикой GeForce RTX 5000

На выставке CES 2025 компания Asus представила ультрапортативные игровые ноутбуки ROG Zephyrus G14 (2025) и ROG Zephyrus G16 (2025). Устройства оснащены процессорами нового поколения от Intel и AMD, а также графикой Nvidia GeForce RTX 50-й серии. Системы охлаждения в новых моделях обеспечивают минимальный уровень шума и максимальную производительность. G14 имеет термальное решение с 47% покрытием и увеличенной вентиляцией, что обеспечивает эффективное управление теплом. G16 использует оптимизированный корпус и жидким металл для поддержания оптимальных температур. Ноутбуки относятся к компьютерам класса Copilot Plus PC.

Asus ROG Zephyrus G14 (GA403W) оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 пикселей, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 500 нит и временем отклика 0,2 мс. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3. Дисплей поддерживает технологии Nvidia G-Sync и Dolby Vision HDR, а также имеет сертификат Pantone Validated.

Ноутбук работает на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 370, обеспечивающий высокий уровень производительности, в том числе при выполнении задач искусственного интеллекта, и может быть оснащен графикой до NVIDIA GeForce RTXTM 5080. Объем оперативной памяти LPDDR5X-7500 может составлять до 32 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 – до 2 Tb. Источником питания служит аккумулятор емкостью 90 Втч. Предусмотрены интерфейс: один USB 4.0 с DisplayPort и Power Delivery, один USB Type-C, два USB Type-A, один HDMI и разъем для наушников. Беспроводное соединение обеспечивают встроенные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Толщина ноутбука составляет 1,59 см, а вес — 1,5 кг. Используется Windows 11.

Asus ROG Zephyrus G16 (2025) (GU605C) оборудован 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей (2,5K), частотой обновления 240 Hz и пиковой яркостью 500 нит. Охват Используется цветового пространства DCI-P3 на уровне 100%. Дисплей имеет сертификат Pantone Validated, что свидетельствует о высоком качестве цветопередачи. Поддерживаются технологии Nvidia G-Sync и Dolby Vision.

Ноутбук использует процессор Intel CoreTM Ultra 9 285H и поддерживает графику до NVIDIA GeForce RTXTM 5090. Объем оперативной памяти LPDDR5X-7500 может составлять до 64 Gb, емкость накопителя PCIe 4.0 – до 2 Tb (предусмотрено два разъема). Емкость аккумулятора составляет 90 Втч. Есть Thunderbolt 4.0 с поддержкой DisplayPort и Power Delivery, один USB Type-C, два USB Type-A, один HDMI 2.1 и разъем для наушников. Ноутбук оборудован фронтальной камерой, способной записывать видео в разрешении 1080p. За беспроводное подключение отвечают встроенные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. В качестве программной платформы используется Windows 11. Ноутбук весит 1,85 кг и имеет толщину 1,49 см.

Цена на Asus ROG Zephyrus G14 стартует с отметки $2200, Asus ROG Zephyrus G16 – с $2000. Оба ноутбука поступят в продажу в первом квартале этого года.