Представлен игровой OLED-монитор LG UltraGear GX7 с частотой обновления 480 Hz

Компания LG представила новый игровой монитор серии UltraGear с OLED-экраном, разрешением QHD (2560×1440), частотой обновления 480 Hz и временем отклика 0,03 мс (GtG). Это самая компактная модель линейки на основе технологии органических светодиодов. По словам производителя, монитор LG UltraGear GX7 (27GX790A) разработан специально для профессиональных геймеров с высокими требованиями к производительности оборудования.

Монитор построен на базе фирменной технологии LG WOLED, предусматривающей использование белого органического светодиода с цветными фильтрами для достижения более точной цветопередачи и высокой яркости.

Модель имеет антибликовое покрытие экрана Anti-Glare & Low Reflection (AGLR), призванное обеспечить комфортную игру в освещенных помещениях, сертификат VESA DisplayHDR True Black 400 и наивысший уровень VESA ClearMR. Есть поддержка технологий NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, которые позволяют сделать игровой процесс еще более плавным и минимизировать разрывы кадров и мерцание экрана.

LG UltraGear GX7 оснащен портами DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 и USB 3.0, что делает его совместимым с новейшими консолями и игровыми ПК, а также видеокартами следующего поколения GeForce RTX 5000, выход которых ожидается в начале 2025 года. Также есть 4-контактный разъем для наушников (DTS Headphone:X). Эргономичная подставка позволяет менять наклон экрана в диапазоне от -30 до +30 градусов и регулируется по высоте. Возможность крепления на стену тоже предусмотрена.

Цена LG UltraGear GX7 составляет $999,99, предварительный заказ уже открыт.