HP Omen 32x — игровой монитор с поддержкой Google TV

Компания HP привезла на выставку CES 2025 новый игровой монитор Omen 32x с достойными характеристиками и интеграцией Google TV.

HP Omen 32x получил 31,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 4K, частотой обновления 144 Hz, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика 1 мс, поддержкой Display HDR 400 и Dolby Vision. Коэффициент контрастности — 1000:1. Также есть поддержка технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync. Экран имеет 95% цветовой охват Display P3 и 99% sRGB.

Монитор имеет интересную возможность, он поддерживает потоковую передачу изображения на четыре платформы, включая Twitch и YouTube, без дополнительного оборудования. А также позволяет транслировать на экран до двух веб-камер и выводить изображение экрана со смартфонов на базе Android. В комплект поставки входит KVM-переключатель, который компания назвала Shared Keyboard and Mouse.

HP Omen 32x поступит в продажу в апреле этого года по цене $749,99.

Компания также обновила основную линейку мониторов Omen G2 моделями 2025 года. Предлагается Omen 34c G2 за $479,99 — 34-дюймовый изогнутый ультраширокий (21:9) дисплей WQHD с FreeSync Premium, DisplayHDR 400 и коэффициентом контрастности 4000:1. Также анонсированы 27-дюймовый 1080p (16:9) Omen 27 G2 за $249,99, QHD Omen 27q G2 за $299,99 и QHD 27qs G2 за $449,99.

Все модели впервые получат заводскую калибровку цветов, первые три будут поддерживать повышенную частоту обновления до 180 Hz. 27qs G2 — единственный монитор в линейке G2 с дисплеем IPS Black, с частотой обновления 280 Hz и контрастностью 2000:1. Дисплеи IPS Black предлагают более высокие коэффициенты контрастности и лучшую точность цвета.