HP обновил настольный ПК OmniStudio X процессорами Intel Lunar Lake

Компания HP представила на CES 2025 обновленный настольный ПК «все-в-одном» OmniStudio X. На выбор покупателей будут предложены процессоры Intel Core Ultra 5 226V, Core Ultra 7 256V или Core Ultra 7 258V. ПК будет поставляться с 16 или 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X-8533 и накопителями PCIe Gen 4 емкостью 256 Gb, 512 Gb, 1 Tb или 2 Tb.

Настольный ПК будет доступен с 27- и 32-дюймовыми диагоналями экранов, как и прошлогодние модели. OmniStudio X 32 будет продаваться только с 4K IPS-панелью, яркостью 550 нит, 95% охватом цветового пространства DCI-P3 и сертификацией VESA DisplayHDR 600. У OmniStudio X 27 три варианта дисплеев на выбор:

1080p IPS, 300 нит, 99% sRGB, сенсорный экран;

1080p IPS, 300 нит, 99% sRGB;

4K IPS, 350 нит, 99% sRGB.

Продажи HP OmniStudio X начнутся в конце этого месяца. На данное время известна цена только одной модификации: 27-дюймовый вариант с Core Ultra 5 226V, 16 Gb оперативной памяти, 256 Gb SSD и дисплеем 1080p за $1149,99.