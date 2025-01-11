MSI представил мощные игровые ноутбуки Raider 18 HX и Titan 18 HX с графикой RTX 50

Компания MSI представила на CES 2025 несколько обновленных игровых ноутбуков. Самыми мощными из них стали Raider 18 HX и Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, на верхней крышке которого изображена голова дракона, а под стеклом, расположенным ниже клавиатуры, размещена 3D-монета с принтом дракона.

Оба ноутбука оборудованы 18-дюймовым дисплеем Mini-LED-дисплеем с разрешением 3840 x 2400 пикселей и соотношением сторон 16:10. Благодаря частоте обновления 120 Hz пользователи могут рассчитывать на отличную графику и плавный игровой процесс. Обеспечивается 100% охват DCI-P3, есть сертификат VESA DisplayHDR 1000.

MSI Raider 18 HX оснащен процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D, а Titan 18 HX — Intel Core Ultra 9 285HX. Что касается графики, то покупатели могут выбрать Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 Gb GDDR7 или RTX 5080 с 16 Gb GDDR7. Поддерживается установка до 96 Gb оперативной памяти DDR5 (2 слота). У MSI Raider 18 HX есть один слот для твердотельного накопителя PCIe 5.0 и один дополнительный слот для PCIe 4.0, у Titan 18 HX — один для PCIe 5.0 и три для PCIe 4.0.

В ноутбуках установлен аккумулятор емкостью 99 Втч, зарядка осуществляется с помощью адаптера мощностью 400 Вт. У Raider 18 HX предусмотрены два порта USB4 (Thunderbolt 4), три USB Type-A 3.2 Gen 2, выход HDMI 2.1 и слот для SD-карты. У Titan 18 HX — два интерфейса USB Type-C (Thunderbolt 5), три USB Type-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 и слот для SD-карты. Беспроводное подключение — гигабитный Ethernet (до 2,5 Гбит/с), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. За звук отвечает система Dynaudio с шестью динамиками. Есть веб-камера Full HD (1080p@30fps). Используется операционная система Windows 11 Home или Windows 11 Pro. Вес ноутбуков составляет 3.6 кг.

Также были представлены версии этих ноутбуков с поддержкой ИИ. Например, Raider 18 HX AI поставляется с приложением AI Robot. ИИ-помощник был создан в сотрудничестве с Nvidia и использует локальную модель малого языка (SLM). Пользователи могут управлять своими ноутбуками с помощью текстовых команд и использовать другие инструменты ИИ, такие как AI Noise Cancellation Pro и AI Engine.

Цены на ноутбуки не сообщаются, но учитывая аппаратные составляющие, они будут высокими.