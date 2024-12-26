Представлены OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro – «лучшие смартфоны для мобильных игр»

Сегодня в Китае состоялась презентация новых смартфонов OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro. Производитель позиционирует новинки как лучшие устройства для мобильных игр, обещая максимальный уровень производительности. По начинке — отличия минимальные, смартфоны отличаются только в моделях процессорах и емкости аккумулятора. Рама устройств выполнена из металла, обе модели получили фирменный переключатель беззвучного режима.

OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro оборудованы плоским 6,78-дюймовый OLED-экраном от BOE с разрешением 2780х1264 пикселей (450 ppi), переменной частотой обновления от 1 до 120 Hz, ШИМ 2160 Hz и пиковой яркостью 1600 нит. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, 100% DCI-P3.

В основе OnePlus Ace 5 лежит 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3 с частотой до 3,2 GHz. Компания разработала фирменное игровое ядро Fengchi, которое повышает производительность, а также уменьшает энергопотребление, нагрев и задержку. Заявлена возможность запуска игр в 900p при 120 fps. OnePlus Ace 5 Pro построен на базе 3-нм Snapdragon 8 Elite с частотой до 4,32 GHz, с тем же игровым ядром Fengchi. Обещаны запуск игр в разрешении 1080p со стабильной частотой 120 fps. В обоих смартфонах используется оперативная память LPDDR5X (в максимальной комплектации LPDDR5T) и накопители стандарта UFS 4.0.

Основная камера тройная, в нее входят датчик на 50 Мп (Sony IMX906, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS), 8 Мп широкоугольный модуль (f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов) и 2 Мп макромодуль (f/2.4, ЭФР 22 мм). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (Sony IMX480, f/2.4, ЭФР 24 мм). Базовый Ace 5 получил аккумулятор на 6415 мАч, есть поддержка быстрой 80-ваттной зарядки, Pro-версия — аккумулятор емкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Полностью восполнить энергию можно за 25 минут. Также есть функция обходной зарядки, когда питание подается в обход аккумулятора, что снижает его износ.

Обе модели также получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, ИК-порт, две nanoSIM-карты, порт UCB-C (USB 2.0), стереодинамики, линейный вибромотор, защиту от воды и пыли IP65 и оптический экранный сканер отпечатков пальцев. Доступные расцветки корпуса: Ace 5 – белая, черная и зеленая, Ace 5 Pro — белая, черная и фиолетовая. Используется Android 15 с интерфейсом ColorOS 15. Габариты и вес базовой модели: 161,72 x 75,77 x 8,02 мм, 206 гр, Pro-версии: 161,72 x 75,77 x 8.14 мм, 203 гр.

Цены на OnePlus Ace 5: 12/256 Gb — $315, 12/512 Gb — $384, 16/256 Gb — $342, 16/512 Gb — $411, 16 Gb/1 Tb — $479. Цены на OnePlus Ace 5 Pro: 12/256 Gb — $465, 12/512 Gb — $548, 16/256 Gb — $507, 16/512 Gb — $575, 16 Gb/1 Tb — $644.

OnePlus Ace 5 получит глобальную версию, смартфон выйдет 7 января под названием OnePlus 13R, а Ace 5 Pro, скорее всего, останется только на домашнем китайском рынке.