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23 января, 2025
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Google приобрел подразделение HTC по разработке устройств расширенной реальности

Google

Компания Google объявила, что достигла соглашения с тайваньской HTC о покупке ее подразделения по разработке устройств расширенной реальности (XR) за $250 млн. XR – термин, который совмещает в себе технологии дополненной (AR), смешанной (MR) и виртуальной (VR) реальностей.

В конце прошлого года Google анонсировал предназначенную для устройств смешанной реальности новую операционную систему Android XR. Покупка нового актива ускорит разработку программной платформы для VR-гарнитур и очков дополненной реальности.

В рамках соглашения на работу в Google перейдет часть инженеров подразделения HTC VIVE. Кроме того, американская компания также получит неисключительную лицензию на использование интеллектуальной собственности HTC в области смешанной реальности. При этом тайваньская компания сохранит свои права на использование и дальнейшую разработку решений в этой области.

Это уже вторая крупная сделка между производителями. В 2017 году Google за $1,1 млрд. приобрел у HTC подразделение по производству смартфонов для выпуска собственных устройств серии Pixel.

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