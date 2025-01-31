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31 января, 2025
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Список смартфонов Samsung, которые будут обновляться в течении 7 лет

Samsung

Опубликован перечень моделей смартфонов Samsung, которые получат полноценную программную поддержку максимально долго, в течение 7 лет.

  • Galaxy S24;
  • Galaxy S24+;
  • Galaxy S24 Ultra;
  • Galaxy S25;
  • Galaxy S25+;
  • Galaxy S25 Ultra;
  • Galaxy S25 Edge;
  • Galaxy S24 FE;
  • Galaxy Z Fold 6;
  • Galaxy Z Flip 6.

Также семь лет обновлений получат планшетные компьютеры: Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra. Список устройств с 7-летней поддержкой будет расширяться по мере выхода новых флагманов. Ожидается, что смартфоны среднего уровня Samsung получат 6 лет программной поддержки.

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