Список смартфонов Samsung, которые будут обновляться в течении 7 лет

Опубликован перечень моделей смартфонов Samsung, которые получат полноценную программную поддержку максимально долго, в течение 7 лет.
- Galaxy S24;
- Galaxy S24+;
- Galaxy S24 Ultra;
- Galaxy S25;
- Galaxy S25+;
- Galaxy S25 Ultra;
- Galaxy S25 Edge;
- Galaxy S24 FE;
- Galaxy Z Fold 6;
- Galaxy Z Flip 6.
Также семь лет обновлений получат планшетные компьютеры: Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra. Список устройств с 7-летней поддержкой будет расширяться по мере выхода новых флагманов. Ожидается, что смартфоны среднего уровня Samsung получат 6 лет программной поддержки.