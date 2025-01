В Epic Games Store можно бесплатно забрать атмосферную историю Behind the Frame

Epic Games Store отдает бесплатно атмосферную интерактивную историю Behind the Frame: The Finest Scenery про художницу. Акция действует до 30 января 20:00 по бакинскому времени.

В Behind the Frame: The Finest Scenery игроки возьмут на себя роль художницы, которая завершает серию картин для отправки на выставку. В ходе интерактивной истории предстоит погрузиться в эмоциональные переживания о творчестве, судьбе и памяти.



Релиз игры состоялся в 2021 году, она получила положительные пользовательские отзывы, на сайте OpenCritic — 78 баллов из 100 с 80% рекомендаций от профильных журналистов.

На следующей неделе Epic Games Store подарит Undying — мистический хоррор-экшен от первого лица.