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24 января, 2025
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В Epic Games Store можно бесплатно забрать атмосферную историю Behind the Frame

Epic Games Store

Epic Games Store отдает бесплатно атмосферную интерактивную историю Behind the Frame: The Finest Scenery про художницу. Акция действует до 30 января 20:00 по бакинскому времени.

В Behind the Frame: The Finest Scenery игроки возьмут на себя роль художницы, которая завершает серию картин для отправки на выставку. В ходе интерактивной истории предстоит погрузиться в эмоциональные переживания о творчестве, судьбе и памяти.

Релиз игры состоялся в 2021 году, она получила положительные пользовательские отзывы, на сайте OpenCritic — 78 баллов из 100 с 80% рекомендаций от профильных журналистов.

На следующей неделе Epic Games Store подарит Undying — мистический хоррор-экшен от первого лица.

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