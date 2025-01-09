Acer представил пять новых ноутбуков серии Nitro V с видеокартами RTX 40

Компания Acer привезла на выставку CES 2025 новые ноутбуки серии Nitro V, предназначенные для геймеров и создателей контента. Все ноутбуки построены на базе новейших процессоров Intel и получили графику NVIDIA GeForce RTX 4050.

В новую серию входят модели Nitro V 17 AI, Nitro V 16 AI, Nitro V 14 AI, Nitro V 15 AI и Nitro V 15. Как понятно из названий, ноутбуки различаются диагональю экрана (разрешение от Full HD до qHD+ в зависимости от размера) и частотой обновления до 180 Hz. Все модели оснащены видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4050, 32 Gb оперативной памяти DDR5 и PCIe M.2 SSD-накопителем емкостью до 2 Tb.

Acer Nitro V 17 AI, Nitro V16 AI и Nitro V 14 AI могут предложить процессоры AMD Ryzen AI 7 350 или Ryzen AI 5 340, Nitro V 15 AI — AMD Ryzen 7 8845HS или Ryzen 5 8645HS, а Nitro V 15 — Intel Core 7 240H или Intel Core 5 210H. Что касается возможностей подключения, то пользователи получат Thunderbolt 4 Type-C, три порта USB 3.2 и поддержку HDMI. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Ожидается что ноутбуки поступят в продажу во втором квартале. Цены Acer не сообщает, но отмечает, что они «не будут запредельными». Для геймеров и творческих личностей, которые хотят ноутбуки с поддержкой искусственного интеллекта и новейшими процессорами, серия Nitro V может стать достойным вариантом.