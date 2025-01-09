Asus ROG Flow Z13 (2025): мощный игровой планшет с процессорами AMD Strix Halo

На выставке CES 2025 компания Asus представила обновленный игровой планшет ROG Flow Z13 (2025). Покупатели смогут выбирать между двумя версиями устройства: GZ302EA-XS96 — с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 со встроенной графикой Radeon 8060S (40 исполнительных блоков) и GZ302EA-DS96 — с AMD Ryzen AI Max 390 и графикой Radeon 8050S (32 блока). В обоих вариантах графика построена на архитектуре RDNA 3.5. Оба чипа имеют встроенный ИИ-движок с производительностью 50 TOPS. Asus ROG Flow Z13 относится к устройствам класса Copilot Plus PC, так как он оснащен процессором со встроенным NPU. В остальном обе версии имеют одинаковые характеристики.

Asus ROG Flow Z13 (2025) оборудован 13,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления 180 Hz, контрастностью 1500:1, пиковой яркостью 500 нит, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Время отклика составляет 3 мс. Экран имеет сертификат Pantone Validated, что говорит о высоком качестве цветопередачи. Поддерживается управление с помощью стилуса.

Фронтальная 5 Мп камера поддерживает фирменную технологию Asus 3DNR, которая улучшает качество изображения в условиях низкой освещённости. Основная камера разрешением 13 М. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 32 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 4.0 – 1 Tb.

Планшет питается от аккумулятора емкостью 70 Втч, есть поддержка быстрой зарядки (0 до 50% за 30 минут). В комплект поставки входит адаптер питания мощностью 200 Вт. Есть два порта USB Type-C 4.0 (DisplayPort и Power Delivery), один USB 3.2 Type-A, один HDMI 2.1 и 3,5 мм комбинированный аудиоразъем, а также устройство для чтения карт памяти microSD. Беспроводные возможности подключения включают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Есть 2 динамика и 3 микрофона. Габариты составляют 300 х 204 х 12,9, вес — 1,2 кг. Модель GZ302EA-XS96 поставляется с Windows 11 Pro, а GZ302EA-DS96 работает под управлением Windows 11 Home.

Asus ROG Flow Z13 (2025) выполнен в корпусе из алюминиевого сплава и поставляется только в черном цветовом варианте. Предусмотрен чехол-клавиатура с подсветкой. Цена модели с процессором AMD Ryzen AI Max 390 составляет $1999, а с AMD Ryzen AI Max+ 395 — $2199.