Assassin’s Creed Shadows вновь перенесли – теперь на 20 марта

Изначально Assassin’s Creed Shadows планировали выпустить 15 ноября 2024 года, после игру отложили на 14 февраля 2025 года. Теперь компания Ubisoft сообщила, что опять перенесла релиз, на 20 марта этого года. Согласно заявлению, разработчикам понадобилось еще немного времени для того, чтобы учесть пожелания и замечания поклонников Assassin’s Creed.

«От всей души благодарим наших потрясающих фанатов и преданных сотрудников за вашу постоянную поддержку с тех пор, как мы объявили в сентябре о доработке и улучшении Assassin’s Creed Shadows. С ноября мы с радостью делимся нашим прогрессом через обзоры игрового процесса, и неподдельный энтузиазм наших поклонников действительно вдохновляет нас. Каждая неделя приносила ценную обратную связь от нашего сообщества. Хотя мы уже достигли значительных успехов, мы считаем, что нам нужно еще несколько недель, чтобы учесть все замечания и создать еще более амбициозный и захватывающий опыт в день релиза.

В связи с этим новая дата релиза — 20 марта 2025 года. Мы по-прежнему стремимся предоставить высококачественный и захватывающий опыт, который обеспечивается постоянным взаимодействием между игроками и нашей командой разработчиков. Мы знаем, что вам не терпится узнать больше об Assassin’s Creed Shadows, и рады сообщить, что совсем скоро вас ждут новые обновления!», — говорится в заявлении Ubisoft.

В феврале выйдет сразу нескольких крупных игр, среди которых Kingdom Come: Deliverance II, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii и Sid Meier’s Civilization VII. Возможно, что Ubisoft решила не только заняться доработкой игры, но также избежать конкуренции с другими играми.