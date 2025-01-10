HP представил Omen 16L – самый компактный игровой десктоп линейки

Компания HP обновила линейку игровых настольных компьютеров Omen. На CES 2025 был представлена модель Omen 16L, которую производитель называет самым компактным игровым настольным компьютером линейки на сегодняшний день. Габариты составляют 337 x 155 x 308 мм.

HP Omen 16L предложит новые процессоры AMD и Intel, а также множество вариантов специализированных GPU. В частности, HP будет предлагать Omen 16L с процессорами от AMD вплоть до Ryzen 7 8700G от AMD и Core Ultra 7 265 из нового семейства Arrow Lake от Intel. Также будет версии на Intel Core i5-14400 и Core i7-14700 серии Raptor Lake. Настольный компьютер можно будет конфигурировать с 8, 16 или 32 Gb оперативной памяти DDR5 (5200/5600 МТ/с) и 512 Gb, 1 или 2 Tb накопителя PCIe Gen 4 M.2.

Omen 16 можно будет конфигурировать с одним из пяти графических процессоров:

AMD Radeon RX 7600 (8 Gb GDDR6);

Nvidia GeForce RTX 3050 (6 Gb GDDR6);

Nvidia GeForce RTX 3050 (8 Gb GDDR6);

Nvidia GeForce RTX 4050 (8 Gb GDDR6);

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti (8 Gb GDDR6).

В зависимости от выбранной комбинации CPU и GPU будет установлен блок питания мощностью 400 или 500 Вт, сертифицированный по стандарту 80 Plus Platinum. Предусмотрены три порта USB Type-A, два портов USB Type-C и 2,5 Гбит/с Ethernet, а также поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

HP Omen 16L будет доступен с конца февраля по цене от $949,99.