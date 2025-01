Аниме-фильм по «Ведьмаку» получил первый полноценный трейлер

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый полноценный трейлер анимационного фильма The Witcher: Sirens of the Deep (Ведьмак: Сирены глубин). Над картиной работали Studio Mir, Platige Image и Hivemind. Релиз ожидается 11 февраля.



Анимационный фильм основан на рассказе Анджея Сапковского «Немного жертвенности», а его действие разворачивается между пятым и шестым эпизодами первого сезона «Ведьмака» от Netflix. По сюжету картины Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений в прибрежной деревне. В ходе своих поисков он оказывается втянут в вековой конфликт между людьми и морским народом. Геральту придется звать на помощь своих друзей — как старых, так и новых.

Геральта из Ривии озвучил Даг Кокл, его голосом говорит персонаж в англоязычной версии игр The Witcher от CD Projekt Red. Аня Чалотра и Джои Бэти вернулись к ролям Йеннифэр и Лютика. Кристина Рен озвучила Эсси Давен. Сценарий написали Майк Островский и Рэй Бенджамин, ранее работавшие над игровым сериалом Netflix.