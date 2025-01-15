Представлен складной смартфон Nubia Flip 2

Компания Nubia Technology представила в Японии складной смартфон Flip второго поколения. От предшественника гаджет отличается новым дизайном внешнего экрана и аппаратными характеристиками. Nubia Flip 2 оснащен основным 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2790×1188 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Внешний OLED-дисплей диагональю 3 дюйма теперь имеет не круглую, а прямоугольную форму и располагается рядом с датчиками основной камеры. Поддерживается разрешение 422×682 пикселей.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300X, дополненный 6 Gb ОЗУ и 128 Gb ПЗУ. В основную камеру входят датчики на 50 и 2 Мп, фронтальная камера разрешением 32 Мп. Также есть кольцевая вспышка. Емкость аккумулятора составляет 4300 мАч, имеется поддержка 33-ваттной быстрой зарядки.

В оснащение смартфона также входят поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, nano-SIM + e-SIM, порт USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP42. Имеется набор ИИ-функций, включающий инструменты для обработки фото и возможность синхронного перевода при голосовых вызовах. Габариты Nubia Flip 2 в сложенном состоянии составляют 87 x 76 x 15,8 мм, в разложенном виде — 170 x 76 x 7,5 мм, вес — 191 гр. Работает смартфон под управлением Android 14.

Доступно три расцветки корпуса — черная, белая и голубая. В комплекте нет зарядки и USB-кабеля, но есть чехол. Цена в Японии составляет 64 080 йен ($408). Релиз смартфона Nubia Flip 2 за пределами Японии ожидается позже.