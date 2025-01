Второй сезон сериала по The Last of Us выйдет в апреле 2025 года

Релиз второго сезона сериала по The Last of Us состоится в апреле 2025 года. HBO Max выпустила новый трейлер, в котором показали всех ключевых персонажей и назвали месяц выхода сезона.



Второй сезон охватит часть событий игры The Last of Us Part II, будет семь эпизодов (в первом было девять). По словам авторов шоу, они не торопятся в повествовании и готовятся к «значительно большему» потенциальному третьему сезону.

Можно отметить, что первый сезон получил высокие оценки от критиков и зрителей. Шоу также номинировали в нескольких категориях на «Золотом глобусе» и «Эмми».