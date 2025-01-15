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16 января, 2025
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Adobe представила ИИ-инструмент Firefly Bulk Create — редактирование до 10 000 изображений в один клик

Adobe Firefly Bulk Create

Компания Adobe представила новый инструмент на базе ИИ Firefly Bulk Create, созданный для автоматизации пакетной обработки изображений, что будет полезно для дизайнеров, маркетологов и фотографов. Инструмент существенно ускоряет рабочий процесс, позволяя редактировать огромное количество снимков всего за один клик — до 10 000.

Firefly Bulk Create создан на основе нескольких API-интерфейсов Adobe Firefly, специально разработанных для пользователей, не имеющих опыта в программировании. Сейчас бета-версия Firefly Bulk Create доступна в веб-приложении Adobe Firefly.

Основной функционал представлен двумя ключевыми инструментами: Remove Background (Удаление фона) и Resize (Изменение размера). Remove Background позволяет быстро удалять фоны с загруженных изображений из компьютера, Dropbox или Adobe Experience Manager. Помимо удаления фона, пользователи могут заменить его на определенное изображение или цвет, заданный цветовым кодом HEX, создавая различные варианты изображений, готовых к дальнейшему редактированию. Resize применяется для массового изменения размера. Инструмент предлагает ряд предустановленных параметров для популярных размеров рекламных баннеров и платформ, таких как TikTok, Instagram и Facebook. Для растягивания фонов изображений в соответствии с нужными размерами используется генеративный ИИ. Полученные результаты можно сохранить в форматах PNG или JPEG. В будущем также появится поддержка файлов Photoshop PSD.

Adobe отмечает, что для редактирования пакетов, содержащих до 10 000 изображений, потребуются значительные вычислительные ресурсы, поэтому использование новых инструментов будет платным, а цена зависеть от потребляемых ресурсов. Вероятно, для доступа к новым функциям пользователям потребуется приобрести премиальный план Adobe Firefly.

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