В Telegram появились партнерские программы, поиск стикеров с помощью ИИ и коллажи

Мессенджер Telegram получил очередное обновление, в котором появились нововведения для пользователей, создателей контента и разработчиков мини-приложений.

Партнерские программы

В Telegram стали доступны партнерские программы для мини-приложений, которые позволяют каналам и пользователям зарабатывать «Звезды». Список доступных программ можно найти в разделе настроек «Баланс звезд».

Чтобы заработать «Звезды», нужно выбрать подходящее мини-приложение, получить реферальную ссылку и поделиться ею со своей аудиторией. Если кто-то перейдет по этой ссылке и совершит покупку в приложении, размещающий ссылку получит определенный процент. Комиссия зачисляется на баланс в режиме реального времени.

Покупки, совершенные по реферальным ссылкам, будут приносить вознаграждение в течение всего срока действия партнерской программы, указанного в ее условиях, даже если программа будет завершена досрочно.

Запуск партнерских программ

Любой разработчик мини-приложений или ботов в Telegram может запустить собственную партнерскую программу и указать, каким процентом от своего будущего дохода он готов делиться с теми, кто будет привлекать пользователей.

Более того, разработчики сами решают, как долго они будут делиться доходами с момента, когда пользователь начнет взаимодействовать с мини-приложением.

Поиск стикеров с помощью ИИ

Пользователям стал доступен поиск стикеров с помощью «специально натренированной модели ИИ». Функция работает на десятках языков и поддерживает сложные запросы из нескольких слов.

С подпиской Telegram Premium новый улучшенный поиск также доступен в разделе эмодзи.

Коллажи в историях

В историях Telegram появились коллажи. Можно использовать до шести фотографий или видео. Пользователь имеет возможность настроить коллаж по своему вкусу.

Подписи над медиафайлами

Подписи к медиафайлам в чатах теперь можно разместить сверху с помощью новой кнопки «Перенести подпись наверх», которая находится в редакторе медиафайлов.