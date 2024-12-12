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12 декабря, 2024
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В Fortnite появился тактический режим с видом от первого лица

Fortnite

Компания Epic Games запустила в Fortnite режим «Линия огня» с видом от первого лица и расширенными тактическими возможностями. Игроки будут сражаться на небольших картах в формате «5 на 5», в духе Counter-Strike, Valorant и других соревновательных шутерах такого рода.

Режим «Линия огня» вышел в раннем доступе – пока доступны только одна карта «Скайлайн 10», стартовый набор оружия и ограниченный ассортимент предметов. Разработчики сообщили, что будут развивать режим на основе отзывов игроков, а также добавлять дополнительные карты и оружие.

Каждый матч в режиме разделен на несколько раундов. В начале матча игроки попадают в команду атакующих или защищающихся. Задача стороны нападения заключается в том, чтобы установить устройство «Точка разлома» в определенных местах на карте. Команда защиты должна помешать противникам это сделать.

Режим «Линия огня» стал доступен почти во всех регионах. По словам разработчиков Epic Games, они работают над тем, чтобы запустить режим во всех странах.

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