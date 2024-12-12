Компания AZTECH отмечает 5-летие успешной работы своего магазина!

10 декабря в отеле JW Marriott Absheron Baku компания AZTECH, которая является одним из крупнейших импортеров компьютерной техники в Азербайджане, собрала друзей, партнеров и представителей вендоров, чтобы вместе отметить столь значимое событие на рынке Азербайджана. С момента запуска проекта ассортимент магазина постоянно пополняется новейшими моделями ноутбуков, мониторов, настольных компьютеров, игровых приставок и аксессуаров таких популярных мировых производителей, как ASUS, Lenovo и MSI.

«Сегодня магазин AZTECH — это многофункциональная интернет-площадка для удобных покупок, насчитывающая несколько сотен позиций не только товаров для офисной работы, но и геймерских моделей, с каждым годом набирающих популярность в нашей стране. В настоящее время совершать покупки через наш интернет-магазин могут не только жители столицы, но и регионов Азербайджана», — отметил в своей приветственной речи руководитель компании AZTECH Зульфугар Бабаев.

Что же касается самой компании AZTECH, то с момента основания в 1998 году, кроме вышеупомянутых брендов, она также подписала дистрибьюторские контракты с компаниями Entrust (лидер в области идентификационных данных, платежей и цифровой инфраструктуры) и Thales (лидер о области криптографической защиты информации банковских карт). Кроме рынка Азербайджана, компания представляет решения этих вендоров в Казахстане и Кыргызстане, где за это время было выпущено более 90 млн. банковских пластиковых карт и 2 млн. цифровых паспортов с использованием этих технологий. Также компания AZTECH на протяжении 4-х последних лет является лидером в области продаж игровых ноутбуков и устройств для создания графического контента.

Компания AZTECH также реализует множество социально значимых проектов, в числе которых передача в дар школе №2 города Лачин в освобожденном Карабахе 30 ноутбуков и организация там первого образовательно-развлекательного фестиваля по компьютерным играм, передача портативных игровых приставок MSI CLAW в подарок Детскому Республиканскому Онкологическому центру, а также создание специального кабинета «AZTECH» на кафедре дизайна и прикладного искусства Карабахского университета и оснащение его 15 комплектами компьютеров с высокой графической производительностью.

Успешная деятельность магазина AZTECH во многом обусловлена и активной работой компании в социальных сетях, благодаря которым потенциальные покупатели узнают о новинках, поступающих в розничную продажу, и об акциях, проводимых компанией, а также знакомятся с бестселлерами рынка ноутбуков и другими гаджетами в профессиональных обзорах.

В сутки сайт https://aztechshop.az/ посещают тысячи человек, а сотрудники компании ежедневно обрабатывают десятки обращений и заказов. Компания благодарит своих покупателей, партнеров и друзей. Заходите в магазин, расположенный по адресу по адресу ул. 28 Мая, 9/11, и на сайт компании, участвуйте в акциях и следите за новыми предложениями!