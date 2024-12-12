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12 декабря, 2024
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Apple назвала лучшие приложения и игры в App Store в 2024 году

App Store

Компания Apple официально объявила победителей премии App Store Awards 2024, в рамках которой отмечает лучшие приложения и игры для своих устройств. Были названы 17 победителей из 45 финалистов, представленных в фирменном магазине App Store в этом году.

Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) отметил, что лауреаты премии «продемонстрировали невероятную изобретательность», их приложения оказали «долгосрочное влияние» на жизнь пользователей и вдохновили на культурные изменения. «Мы очень рады чествовать эту впечатляющую группу разработчиков, которые используют возможности устройств и технологий Apple для создания опыта, который обогащает жизнь пользователей и оказывает глубокое влияние на их сообщества. Замечательные достижения победителей этого года демонстрируют невероятную изобретательность, которую можно раскрыть с помощью приложений», — заявил Кук во время вручения наград.

Приложение года:

  • iPhone — Kino от Lux Optics;
  • iPad — Moises от Moises Systems;
  • Mac — Adobe Lightroom от Adobe;
  • Apple Vision Pro — What If…? An Immersive Story от Disney;
  • Apple Watch — Lumy от Raja V;
  • Apple TV — F1 TV от Formula One Digital Media Limited.

Игра года:

  • iPhone — AFK Journey от Farlight Games;
  • iPad — Squad Busters от Supercell;
  • Mac — Thank Goodness You’re Here! от Panic;
  • Apple Vision Pro — THRASHER: Arcade Odyssey от Puddle;
  • Apple Arcade — Balatro+ от Playstack Ltd.

Помимо этого, были выбраны шесть победителей в номинации «Культурное влияние» на 2024 год. Эти приложения отмечаются за «долгосрочное влияние», которое они оказали на жизнь пользователей.

  • Oko от AYES BV;
  • EF Hello от Signum International AG;
  • DailyArt от Zuzanna Stanska;
  • NYT Games от The New York Times Company;
  • The Wreck от The Pixel Hunt;
  • Do You Really Want to Know 2 от Gamtropy Co., Ltd.
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