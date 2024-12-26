TWS-наушники OnePlus Buds Ace 2 получили внушительное время автономной работы

Вместе с игровыми смартфонами OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro были представлены новые беспроводные наушники Buds Ace 2. TWS-наушники имеют внутриканальный дизайн и оснащены большими 12,4-мм динамическими драйверами. Поддерживаются протокол Bluetooth 5.4, возможность подключения двух устройств, функция активного шумоподавления (ANC) и пространственного аудио. Обеспечивается низкий уровень задержки сигнала 47 мс. Buds Ace 2 способны воспроизводить звук в диапазоне от 20 Hz до 20 kHz.

В наушниках используется аккумулятор емкостью 58 мАч, зарядный кейс устройства получил аккумулятор на 440 мАч. Производитель заявляет до 12 часов автономной работы с выключенным ANC и до 8 часов — с включенным. А с учетом кейсом наушники могут проработать до 43 часов. В игровом режиме полного заряда хватает на 66 матчей по 20 минут.

Цена OnePlus Buds Ace 2 в Китае составляет $24.