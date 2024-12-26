Apple рассказала, почему не планирует создавать собственную поисковую систему, подобную Google

Компания Apple собирается собственными силами защищать свои интересы в антимонопольном расследовании властей США относительно Google. Одной из причин такого решения называлось отсутствие у Apple намерений создавать собственную поисковую систему. В заявлении, поданном в федеральный суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, старший вице-президент компании Apple по услугам Эдди Кью (Eddy Cue) объяснил, почему производитель iPhone не планирует создавать поисковую систему, подобную Google. На это существует сразу несколько причин:

Разработка поисковой системы обойдется Apple в «миллиарды долларов» и «займет много лет», а это отвлечет ресурсы и сотрудников от более важных, с точки зрения руководства компании, потенциальных направлений роста бизнеса;

Поисковый бизнес быстро развивается благодаря активному использованию искусственного интеллекта, поэтому для Apple было бы «экономически рискованно» втягиваться в эту гонку;

Чтобы создать «жизнеспособный» бизнес в области поисковых систем, Apple придется продавать таргетированную рекламу, которая не является основным направлением компании и противоречит ее давним обязательствам по конфиденциальности;

У Apple недостаточно специализированных специалистов и необходимой инфраструктуры для построения и ведения успешного бизнеса в области поисковых систем.

Ранее в этом году в рамках антимонопольного судебного разбирательства Министерства юстиции США против Google суд постановил, что сделка, согласно которой Google устанавливается в качестве поисковой системы по умолчанию в веб-браузере Safari, является незаконной. В своем заявлении Кью просил суд разрешить Apple защищать свои интересы в расследовании, заручившись показаниями собственных свидетелей в ходе судебного разбирательства.

«Только Apple может говорить о том, какие виды будущего сотрудничества могут лучше всего принести пользу ее пользователям. Apple сосредоточена на создании наилучшего пользовательского опыта и изучает потенциальные партнерства и соглашения с другими компаниями, чтобы добиться этого», — написал Кью.

Можно добавить, что в 2022 году Apple получила от Google почти $20 млрд. за сохранение одноименной поисковой системы в качестве основной на устройствах компании.