Spotify опубликовал глобальные итоги за 2024 год

Стриминговый сервис Spotify поделился статистикой по итогам 2024 года. Самым популярным исполнителем в мире второй год подряд стала певица Тейлор Свифт. Самый популярный трек — «Espresso» в исполнении Сабрины Карпентер, а подкаст — The Joe Rogan Experience. Самым популярным альбомом года оказалась пластинка Тейлор Свифт под названием The Tortured Poets Department: The Anthology. Самой «завирусившейся» композицией года на Spotify стала песня «Die With a Smile» в исполнении Бруно Марса и Леди Гаги.

Самые популярные исполнители 2024 года

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma

Kanye West

Ariana Grande

Feid

Самые популярные песни 2024 года

Sabrina Carpenter — «Espresso»

Benson Boone— «Beautiful Things»

Billie Eilish — «Birds of a Feather»

FloyyMenor, Cris MJ — «Gata Only»

Teddy Swims — «Lose Control»

Djo — «End of Beginning»

Hozier — «Too Sweet»

The Weeknd with Jennie, Lily Rose Depp — «One of the Girls»

Taylor Swift — «Cruel Summer»

Bruno Mars, Lady Gaga — «Die With a Smile»

Самые популярные альбомы 2024 года

Taylor Swift — The Tortured Poets Department: The Anthology

Billie Eilish — Hit Me Hard and Soft

Sabrina Carpenter — Short n’ Sweet

Karol G — Mañana Será Bonito

Ariana Grande — Eternal Sunshine

Taylor Swift — 1989 (Taylor’s Version)

SZA — SOS

Taylor Swift — Lover

Benson Boone — Fireworks & Rollerblades

The Weeknd — Starboy

Самые «вирусные» песни 2024 года

Bruno Mars, Lady Gaga — «Die With a Smile»

Billie Eilish — «Birds of a Feather»

Benson Boone — «Beautiful Things»

Teddy Swims — «Lose Control»

Chappell Roan — «Good Luck, Babe!»

Hozier — «Too Sweet»

Ariana Grande — «we can’t be friends (wait for your love)»

Djo — «End of Beginning»

Sabrina Carpenter — «Espresso»

Kendrick Lamar — «Not Like Us»

Самые популярные подкасты 2024 года